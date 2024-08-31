Талер 1646 года C DC (Польша, Владислав IV)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Талер 1646 года со знаком C DC. Это серебряная монета периода Владислава IV отчеканена на Краковском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 144 проданному на аукционе Warszawskie Centrum Numizmatyczne за 85000 PLN. Торги состоялись 15 мая 2021.

Сохранность VF (6) Нет оценки (1) Прочие фильтры Монеты из коллекций (4)