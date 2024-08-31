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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Талер 1646 года C DC (Польша, Владислав IV)

Аверс монеты - Талер 1646 года C DC - цена серебряной монеты - Польша, Владислав IV Реверс монеты - Талер 1646 года C DC - цена серебряной монеты - Польша, Владислав IV

Фотография: Classical Numismatic Group, LLC

Техническая информация

  • Металл Серебро
  • Вес 28,8 гр
  • Диаметр 41 - 43 мм
  • Гурт Гладкий

Описание

  • Страна Польша
  • Период Владислав IV
  • Номинал Талер
  • Год 1646
  • Правитель Владислав IV (Король польский)
  • Монетный двор Краков
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (7)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Талер 1646 года со знаком C DC. Это серебряная монета периода Владислава IV отчеканена на Краковском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 144 проданному на аукционе Warszawskie Centrum Numizmatyczne за 85000 PLN. Торги состоялись 15 мая 2021.

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Продавец WCN
Дата 15 мая 2021
Сохранность VF
Цена
22789 $
Цена в валюте аукциона 85000 PLN
Польша Талер 1646 C DC на аукционе CNG - December 5, 2000
Польша Талер 1646 C DC на аукционе CNG - December 5, 2000
Из коллекции Каролькевича
Продавец CNG
Дата 5 декабря 2000
Сохранность VF
Цена
1100 $
Цена в валюте аукциона 1100 USD
Польша Талер 1646 C DC на аукционе GGN - December 11, 1993
Польша Талер 1646 C DC на аукционе GGN - December 11, 1993
Продавец GGN
Дата 11 декабря 1993
Сохранность Нет оценки
Цена
Продавец WCN
Дата 22 мая 1993
Сохранность VF
Цена
******
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Польша Талер 1646 C DC на аукционе Felix Schiessinger - September 14, 1930
Польша Талер 1646 C DC на аукционе Felix Schiessinger - September 14, 1930
Из коллекции Франкевича
Продавец Felix Schiessinger
Дата 14 сентября 1930
Сохранность VF
Цена
Польша Талер 1646 C DC на аукционе Felix Schiessinger - September 14, 1930
Польша Талер 1646 C DC на аукционе Felix Schiessinger - September 14, 1930
Из коллекции Франкевича
Продавец Felix Schiessinger
Дата 14 сентября 1930
Сохранность VF
Цена
Польша Талер 1646 C DC на аукционе Otto Helbing - April 24, 1904
Польша Талер 1646 C DC на аукционе Otto Helbing - April 24, 1904
Из коллекции Хелминского
Продавец Otto Helbing
Дата 24 апреля 1904
Сохранность VF
Цена
******
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Где продать?

Для продажи Талер 1646 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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