Польша Период: 1506-2020 1506-2020
Талер 1646 года C DC (Польша, Владислав IV)
Фотография: Classical Numismatic Group, LLC
Техническая информация
- Металл Серебро
- Вес 28,8 гр
- Диаметр 41 - 43 мм
- Гурт Гладкий
Описание
- Страна Польша
- Период Владислав IV
- Номинал Талер
- Год 1646
- Правитель Владислав IV (Король польский)
- Монетный двор Краков
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (7)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты Талер 1646 года со знаком C DC. Это серебряная монета периода Владислава IV отчеканена на Краковском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 144 проданному на аукционе Warszawskie Centrum Numizmatyczne за 85000 PLN. Торги состоялись 15 мая 2021.
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Из коллекции Каролькевича
Продавец CNG
Дата 5 декабря 2000
Сохранность VF
Цена
1100 $
Цена в валюте аукциона 1100 USD
Где продать?
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