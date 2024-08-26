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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Талер 1646 года GR "Гданьск" (Польша, Владислав IV)

Аверс монеты - Талер 1646 года GR "Гданьск" - цена серебряной монеты - Польша, Владислав IV Реверс монеты - Талер 1646 года GR "Гданьск" - цена серебряной монеты - Польша, Владислав IV

Фотография: Fritz Rudolf Künker - Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • Металл Серебро
  • Вес 28,8 гр
  • Диаметр 43 - 46 мм
  • Гурт Гладкий

Описание

  • Страна Польша
  • Период Владислав IV
  • Номинал Талер
  • Год 1646
  • Правитель Владислав IV (Король польский)
  • Монетный двор Гданьск
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Талер 1646 года "Гданьск" со знаком GR. Это серебряная монета периода Владислава IV отчеканена на Гданьском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 3305 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 22000 EUR. Торги состоялись 12 марта 2013.

Сохранность
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  • Niemczyk (1)
Польша Талер 1646 GR "Гданьск" на аукционе Niemczyk - October 18, 2013
Польша Талер 1646 GR "Гданьск" на аукционе Niemczyk - October 18, 2013
Продавец Niemczyk
Дата 18 октября 2013
Сохранность VF
Цена
11153 $
Цена в валюте аукциона 34000 PLN
Польша Талер 1646 GR "Гданьск" на аукционе Künker - March 13, 2013
Продавец Künker
Дата 13 марта 2013
Сохранность VF
Цена
28611 $
Цена в валюте аукциона 22000 EUR
Польша Талер 1646 GR "Гданьск" на аукционе Künker - March 15, 2011
Продавец Künker
Дата 15 марта 2011
Сохранность XF
Цена
******
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Где продать?

Для продажи Талер 1646 "Гданьск" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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