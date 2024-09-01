Талер 1640 года GR "Гданьск" (Польша, Владислав IV)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Талер 1640 года "Гданьск" со знаком GR. Это серебряная монета периода Владислава IV отчеканена на Гданьском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 4463 проданному на аукционе GERHARD HIRSCH Nachfolger за 16000 EUR. Торги состоялись 8 февраля 2018.

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