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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Талер 1640 года GR "Гданьск" (Польша, Владислав IV)

Аверс монеты - Талер 1640 года GR "Гданьск" - цена серебряной монеты - Польша, Владислав IV Реверс монеты - Талер 1640 года GR "Гданьск" - цена серебряной монеты - Польша, Владислав IV

Фотография: Fritz Rudolf Künker - Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • Металл Серебро
  • Вес 28,8 гр
  • Диаметр 43 - 46 мм
  • Гурт Гладкий

Описание

  • Страна Польша
  • Период Владислав IV
  • Номинал Талер
  • Год 1640
  • Правитель Владислав IV (Король польский)
  • Монетный двор Гданьск
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (59)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Талер 1640 года "Гданьск" со знаком GR. Это серебряная монета периода Владислава IV отчеканена на Гданьском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 4463 проданному на аукционе GERHARD HIRSCH Nachfolger за 16000 EUR. Торги состоялись 8 февраля 2018.

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Польша Талер 1640 GR "Гданьск" на аукционе Künker - June 19, 2024
Продавец Künker
Дата 19 июня 2024
Сохранность VF
Цена
5370 $
Цена в валюте аукциона 5000 EUR
Польша Талер 1640 GR "Гданьск" на аукционе MARCINIAK - February 8, 2024
Польша Талер 1640 GR "Гданьск" на аукционе MARCINIAK - February 8, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 8 февраля 2024
Сохранность VF
Цена
5210 $
Цена в валюте аукциона 21000 PLN
Польша Талер 1640 GR "Гданьск" на аукционе MARCINIAK - February 8, 2024
Польша Талер 1640 GR "Гданьск" на аукционе MARCINIAK - February 8, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 8 февраля 2024
Сохранность F
Цена
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Польша Талер 1640 GR "Гданьск" на аукционе Monety i Medale - December 6, 2023
Польша Талер 1640 GR "Гданьск" на аукционе Monety i Medale - December 6, 2023
Продавец Monety i Medale
Дата 6 декабря 2023
Сохранность XF
Цена
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Польша Талер 1640 GR "Гданьск" на аукционе Poznański Dom Aukcyjny - March 25, 2023
Польша Талер 1640 GR "Гданьск" на аукционе Poznański Dom Aukcyjny - March 25, 2023
Продавец Poznański Dom Aukcyjny
Дата 25 марта 2023
Сохранность XF
Цена
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Польша Талер 1640 GR "Гданьск" на аукционе Niemczyk - December 9, 2022
Польша Талер 1640 GR "Гданьск" на аукционе Niemczyk - December 9, 2022
Продавец Niemczyk
Дата 9 декабря 2022
Сохранность UNC
Цена
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Польша Талер 1640 GR "Гданьск" на аукционе MARCINIAK - June 9, 2022
Польша Талер 1640 GR "Гданьск" на аукционе MARCINIAK - June 9, 2022
Продавец MARCINIAK
Дата 9 июня 2022
Сохранность VF
Цена
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Польша Талер 1640 GR "Гданьск" на аукционе Grün - November 12, 2021
Продавец Grün
Дата 12 ноября 2021
Сохранность VF
Цена
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Польша Талер 1640 GR "Гданьск" на аукционе Rzeszowski DA - April 11, 2021
Польша Талер 1640 GR "Гданьск" на аукционе Rzeszowski DA - April 11, 2021
Продавец Rzeszowski DA
Дата 11 апреля 2021
Сохранность VF
Цена
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Польша Талер 1640 GR "Гданьск" на аукционе Niemczyk - December 11, 2020
Польша Талер 1640 GR "Гданьск" на аукционе Niemczyk - December 11, 2020
Продавец Niemczyk
Дата 11 декабря 2020
Сохранность VF
Цена
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Продавец WCN
Дата 16 мая 2020
Сохранность XF
Цена
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Польша Талер 1640 GR "Гданьск" на аукционе Numimarket - April 20, 2020
Польша Талер 1640 GR "Гданьск" на аукционе Numimarket - April 20, 2020
Продавец Numimarket
Дата 20 апреля 2020
Сохранность VF
Цена
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Польша Талер 1640 GR "Гданьск" на аукционе Poznański Dom Aukcyjny - September 21, 2019
Польша Талер 1640 GR "Гданьск" на аукционе Poznański Dom Aukcyjny - September 21, 2019
Продавец Poznański Dom Aukcyjny
Дата 21 сентября 2019
Сохранность XF
Цена
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Польша Талер 1640 GR "Гданьск" на аукционе Poznański Dom Aukcyjny - September 21, 2019
Польша Талер 1640 GR "Гданьск" на аукционе Poznański Dom Aukcyjny - September 21, 2019
Продавец Poznański Dom Aukcyjny
Дата 21 сентября 2019
Сохранность XF
Цена
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Польша Талер 1640 GR "Гданьск" на аукционе New York Sale - January 9, 2019
Продавец New York Sale
Дата 9 января 2019
Сохранность VF
Цена
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Польша Талер 1640 GR "Гданьск" на аукционе Niemczyk - September 7, 2018
Польша Талер 1640 GR "Гданьск" на аукционе Niemczyk - September 7, 2018
Продавец Niemczyk
Дата 7 сентября 2018
Сохранность VF
Цена
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Польша Талер 1640 GR "Гданьск" на аукционе Kroha - April 7, 2018
Продавец Kroha
Дата 7 апреля 2018
Сохранность VF
Цена
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Польша Талер 1640 GR "Гданьск" на аукционе Wójcicki - February 24, 2018
Польша Талер 1640 GR "Гданьск" на аукционе Wójcicki - February 24, 2018
Продавец Wójcicki
Дата 24 февраля 2018
Сохранность XF40 PCGS
Цена
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Польша Талер 1640 GR "Гданьск" на аукционе HIRSCH - February 9, 2018
Продавец HIRSCH
Дата 9 февраля 2018
Сохранность AU
Цена
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Продавец WCN
Дата 13 мая 2017
Сохранность XF
Цена
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Польша Талер 1640 GR "Гданьск" на аукционе Stack's - January 15, 2017
Польша Талер 1640 GR "Гданьск" на аукционе Stack's - January 15, 2017
Продавец Stack's
Дата 15 января 2017
Сохранность AU50 NGC
Цена
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Где продать?

Для продажи Талер 1640 "Гданьск" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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