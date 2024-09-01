Польша Период: 1506-2020 1506-2020
Талер 1640 года GR "Гданьск" (Польша, Владислав IV)
Цены на аукционах (59)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты Талер 1640 года "Гданьск" со знаком GR. Это серебряная монета периода Владислава IV отчеканена на Гданьском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 4463 проданному на аукционе GERHARD HIRSCH Nachfolger за 16000 EUR. Торги состоялись 8 февраля 2018.
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Продавец MARCINIAK
Дата 8 февраля 2024
Сохранность F
Цена
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Продавец Monety i Medale
Дата 6 декабря 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Poznański Dom Aukcyjny
Дата 25 марта 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 9 декабря 2022
Сохранность UNC
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 9 июня 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец Rzeszowski DA
Дата 11 апреля 2021
Сохранность VF
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 11 декабря 2020
Сохранность VF
Цена
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Продавец Numimarket
Дата 20 апреля 2020
Сохранность VF
Цена
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Продавец Poznański Dom Aukcyjny
Дата 21 сентября 2019
Сохранность XF
Цена
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Продавец Poznański Dom Aukcyjny
Дата 21 сентября 2019
Сохранность XF
Цена
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Продавец New York Sale
Дата 9 января 2019
Сохранность VF
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 7 сентября 2018
Сохранность VF
Цена
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Продавец Wójcicki
Дата 24 февраля 2018
Сохранность XF40 PCGS
Цена
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Продавец HIRSCH
Дата 9 февраля 2018
Сохранность AU
Цена
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Где продать?
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