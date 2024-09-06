Польша Период: 1506-2020 1506-2020
Талер 1639 года GR "Гданьск" (Польша, Владислав IV)
Фотография: Gabinet Numizmatyczny D. Marciniak
Техническая информация
- Металл Серебро
- Вес 28,8 гр
- Диаметр 44 - 45 мм
- Гурт Гладкий
Описание
- Страна Польша
- Период Владислав IV
- Номинал Талер
- Год 1639
- Правитель Владислав IV (Король польский)
- Монетный двор Гданьск
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (10) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты Талер 1639 года "Гданьск" со знаком GR. Это серебряная монета периода Владислава IV отчеканена на Гданьском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 22 проданному на аукционе Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal за 29000 PLN. Торги состоялись 22 октября 2010.
Сохранность
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- Niemczyk (5)
- Numisbalt (1)
Продавец Numisbalt
Дата 19 декабря 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 19 июня 2020
Сохранность XF
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 13 февраля 2020
Сохранность VF
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 21 октября 2016
Сохранность XF
Цена
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Продавец Künker
Дата 9 октября 2013
Сохранность VF
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 20 октября 2012
Сохранность XF
Цена
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Где продать?
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