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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Талер 1639 года GR "Гданьск" (Польша, Владислав IV)

Аверс монеты - Талер 1639 года GR "Гданьск" - цена серебряной монеты - Польша, Владислав IV Реверс монеты - Талер 1639 года GR "Гданьск" - цена серебряной монеты - Польша, Владислав IV

Фотография: Gabinet Numizmatyczny D. Marciniak

Техническая информация

  • Металл Серебро
  • Вес 28,8 гр
  • Диаметр 44 - 45 мм
  • Гурт Гладкий

Описание

  • Страна Польша
  • Период Владислав IV
  • Номинал Талер
  • Год 1639
  • Правитель Владислав IV (Король польский)
  • Монетный двор Гданьск
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (10) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Талер 1639 года "Гданьск" со знаком GR. Это серебряная монета периода Владислава IV отчеканена на Гданьском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 22 проданному на аукционе Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal за 29000 PLN. Торги состоялись 22 октября 2010.

Сохранность
  • Все фирмы
  • Künker (2)
  • MARCINIAK (2)
  • Niemczyk (5)
  • Numisbalt (1)
Польша Талер 1639 GR "Гданьск" на аукционе MARCINIAK - October 13, 2022
Польша Талер 1639 GR "Гданьск" на аукционе MARCINIAK - October 13, 2022
Продавец MARCINIAK
Дата 13 октября 2022
Сохранность XF
Цена
4609 $
Цена в валюте аукциона 23000 PLN
Польша Талер 1639 GR "Гданьск" на аукционе Niemczyk - June 24, 2022
Польша Талер 1639 GR "Гданьск" на аукционе Niemczyk - June 24, 2022
Продавец Niemczyk
Дата 24 июня 2022
Сохранность F
Цена
761 $
Цена в валюте аукциона 3400 PLN
Польша Талер 1639 GR "Гданьск" на аукционе Numisbalt - December 19, 2021
Продавец Numisbalt
Дата 19 декабря 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
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Польша Талер 1639 GR "Гданьск" на аукционе Niemczyk - June 19, 2020
Польша Талер 1639 GR "Гданьск" на аукционе Niemczyk - June 19, 2020
Продавец Niemczyk
Дата 19 июня 2020
Сохранность XF
Цена
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Польша Талер 1639 GR "Гданьск" на аукционе MARCINIAK - February 13, 2020
Польша Талер 1639 GR "Гданьск" на аукционе MARCINIAK - February 13, 2020
Продавец MARCINIAK
Дата 13 февраля 2020
Сохранность VF
Цена
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Польша Талер 1639 GR "Гданьск" на аукционе Niemczyk - October 21, 2016
Польша Талер 1639 GR "Гданьск" на аукционе Niemczyk - October 21, 2016
Продавец Niemczyk
Дата 21 октября 2016
Сохранность XF
Цена
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Польша Талер 1639 GR "Гданьск" на аукционе Künker - October 9, 2013
Продавец Künker
Дата 9 октября 2013
Сохранность VF
Цена
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Польша Талер 1639 GR "Гданьск" на аукционе Künker - June 19, 2013
Продавец Künker
Дата 19 июня 2013
Сохранность XF
Цена
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Польша Талер 1639 GR "Гданьск" на аукционе Niemczyk - October 20, 2012
Польша Талер 1639 GR "Гданьск" на аукционе Niemczyk - October 20, 2012
Продавец Niemczyk
Дата 20 октября 2012
Сохранность XF
Цена
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Польша Талер 1639 GR "Гданьск" на аукционе Niemczyk - October 22, 2010
Польша Талер 1639 GR "Гданьск" на аукционе Niemczyk - October 22, 2010
Продавец Niemczyk
Дата 22 октября 2010
Сохранность XF
Цена
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Где продать?

Для продажи Талер 1639 "Гданьск" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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