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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Талер 1636 года II "Гданьск". Дата под гербом (Польша, Владислав IV)

Разновидность: Дата под гербом

Аверс монеты - Талер 1636 года II "Гданьск" Дата под гербом - цена серебряной монеты - Польша, Владислав IV Реверс монеты - Талер 1636 года II "Гданьск" Дата под гербом - цена серебряной монеты - Польша, Владислав IV

Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal

Техническая информация

  • Металл Серебро
  • Вес 28,8 гр
  • Диаметр 45 - 46 мм
  • Гурт Гладкий

Описание

  • Страна Польша
  • Период Владислав IV
  • Номинал Талер
  • Год 1636
  • Правитель Владислав IV (Король польский)
  • Монетный двор Гданьск
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (9) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Талер 1636 года "Гданьск" со знаком II. Дата под гербом. Это серебряная монета периода Владислава IV отчеканена на Гданьском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1046 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 23000 EUR. Торги состоялись 17 июня 2013.

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Польша Талер 1636 II "Гданьск" на аукционе Janas - September 16, 2017
Польша Талер 1636 II "Гданьск" на аукционе Janas - September 16, 2017
Продавец Janas
Дата 16 сентября 2017
Сохранность XF
Цена
Польша Талер 1636 II "Гданьск" на аукционе Niemczyk - October 24, 2014
Польша Талер 1636 II "Гданьск" на аукционе Niemczyk - October 24, 2014
Продавец Niemczyk
Дата 24 октября 2014
Сохранность VF
Цена
12295 $
Цена в валюте аукциона 41000 PLN
Польша Талер 1636 II "Гданьск" на аукционе Niemczyk - May 23, 2014
Польша Талер 1636 II "Гданьск" на аукционе Niemczyk - May 23, 2014
Продавец Niemczyk
Дата 23 мая 2014
Сохранность XF
Цена
26254 $
Цена в валюте аукциона 80000 PLN
Польша Талер 1636 II "Гданьск" на аукционе Niemczyk - October 18, 2013
Польша Талер 1636 II "Гданьск" на аукционе Niemczyk - October 18, 2013
Продавец Niemczyk
Дата 18 октября 2013
Сохранность VF
Цена
******
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Польша Талер 1636 II "Гданьск" на аукционе Westfälische - September 17, 2013
Продавец Westfälische
Дата 17 сентября 2013
Сохранность XF
Цена
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Польша Талер 1636 II "Гданьск" на аукционе Künker - June 19, 2013
Продавец Künker
Дата 19 июня 2013
Сохранность XF
Цена
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Польша Талер 1636 II "Гданьск" на аукционе Niemczyk - October 22, 2010
Польша Талер 1636 II "Гданьск" на аукционе Niemczyk - October 22, 2010
Продавец Niemczyk
Дата 22 октября 2010
Сохранность VF
Цена
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Польша Талер 1636 II "Гданьск" на аукционе Leo Hamburger - May 8, 1932
Польша Талер 1636 II "Гданьск" на аукционе Leo Hamburger - May 8, 1932
Из коллекции Хоминьского
Продавец Leo Hamburger
Дата 8 мая 1932
Сохранность VF
Цена
Польша Талер 1636 II "Гданьск" на аукционе Felix Schiessinger - September 14, 1930
Польша Талер 1636 II "Гданьск" на аукционе Felix Schiessinger - September 14, 1930
Из коллекции Франкевича
Продавец Felix Schiessinger
Дата 14 сентября 1930
Сохранность F
Цена

Где продать?

Для продажи Талер 1636 "Гданьск" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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