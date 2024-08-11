Польша Период: 1506-2020 1506-2020
Талер 1636 года II "Гданьск". Дата под гербом (Польша, Владислав IV)
Разновидность: Дата под гербом
Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal
Техническая информация
- Металл Серебро
- Вес 28,8 гр
- Диаметр 45 - 46 мм
- Гурт Гладкий
Описание
- Страна Польша
- Период Владислав IV
- Номинал Талер
- Год 1636
- Правитель Владислав IV (Король польский)
- Монетный двор Гданьск
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (9) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты Талер 1636 года "Гданьск" со знаком II. Дата под гербом. Это серебряная монета периода Владислава IV отчеканена на Гданьском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1046 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 23000 EUR. Торги состоялись 17 июня 2013.
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Продавец Niemczyk
Дата 18 октября 2013
Сохранность VF
Цена
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Продавец Westfälische
Дата 17 сентября 2013
Сохранность XF
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 22 октября 2010
Сохранность VF
Цена
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Где продать?
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