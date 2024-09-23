Талер 1640 года GG (Польша, Владислав IV)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Талер 1640 года со знаком GG. Это серебряная монета периода Владислава IV отчеканена на быдгощском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 85 проданному на аукционе Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal за 36000 PLN. Торги состоялись 14 мая 2011.

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