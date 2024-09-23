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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Талер 1640 года GG (Польша, Владислав IV)

Аверс монеты - Талер 1640 года GG - цена серебряной монеты - Польша, Владислав IV Реверс монеты - Талер 1640 года GG - цена серебряной монеты - Польша, Владислав IV

Фотография: Fritz Rudolf Künker - Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • Металл Серебро
  • Вес 28,8 гр
  • Диаметр 44 мм
  • Гурт Гладкий

Описание

  • Страна Польша
  • Период Владислав IV
  • Номинал Талер
  • Год 1640
  • Правитель Владислав IV (Король польский)
  • Монетный двор Быдгощ
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (19)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Талер 1640 года со знаком GG. Это серебряная монета периода Владислава IV отчеканена на быдгощском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 85 проданному на аукционе Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal за 36000 PLN. Торги состоялись 14 мая 2011.

Сохранность
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  • WCN (5)
Польша Талер 1640 GG на аукционе Künker - July 26, 2024
Продавец Künker
Дата 26 июля 2024
Сохранность VF
Цена
2496 $
Цена в валюте аукциона 2300 EUR
Польша Талер 1640 GG на аукционе Numimarket - November 28, 2023
Польша Талер 1640 GG на аукционе Numimarket - November 28, 2023
Продавец Numimarket
Дата 28 ноября 2023
Сохранность VF
Цена
5040 $
Цена в валюте аукциона 20000 PLN
Продавец WCN
Дата 18 ноября 2023
Сохранность XF
Цена
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Польша Талер 1640 GG на аукционе Niemczyk - September 15, 2023
Польша Талер 1640 GG на аукционе Niemczyk - September 15, 2023
Продавец Niemczyk
Дата 15 сентября 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша Талер 1640 GG на аукционе Niemczyk - March 15, 2019
Польша Талер 1640 GG на аукционе Niemczyk - March 15, 2019
Продавец Niemczyk
Дата 15 марта 2019
Сохранность XF
Цена
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Продавец WCN
Дата 26 ноября 2016
Сохранность XF
Цена
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Польша Талер 1640 GG на аукционе Künker - September 28, 2015
Продавец Künker
Дата 28 сентября 2015
Сохранность VF
Цена
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Польша Талер 1640 GG на аукционе Niemczyk - May 23, 2014
Польша Талер 1640 GG на аукционе Niemczyk - May 23, 2014
Продавец Niemczyk
Дата 23 мая 2014
Сохранность VF
Цена
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Польша Талер 1640 GG на аукционе Künker - November 20, 2013
Продавец Künker
Дата 20 ноября 2013
Сохранность XF
Цена
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Польша Талер 1640 GG на аукционе Niemczyk - October 18, 2013
Польша Талер 1640 GG на аукционе Niemczyk - October 18, 2013
Продавец Niemczyk
Дата 18 октября 2013
Сохранность XF
Цена
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Польша Талер 1640 GG на аукционе Künker - October 11, 2012
Продавец Künker
Дата 11 октября 2012
Сохранность XF
Цена
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Польша Талер 1640 GG на аукционе Künker - March 15, 2012
Продавец Künker
Дата 15 марта 2012
Сохранность VF
Цена
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Польша Талер 1640 GG на аукционе Niemczyk - May 14, 2011
Польша Талер 1640 GG на аукционе Niemczyk - May 14, 2011
Продавец Niemczyk
Дата 14 мая 2011
Сохранность UNC
Цена
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Польша Талер 1640 GG на аукционе Künker - March 16, 2011
Продавец Künker
Дата 16 марта 2011
Сохранность VF
Цена
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Польша Талер 1640 GG на аукционе Niemczyk - October 22, 2010
Польша Талер 1640 GG на аукционе Niemczyk - October 22, 2010
Продавец Niemczyk
Дата 22 октября 2010
Сохранность XF
Цена
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Польша Талер 1640 GG на аукционе Künker - June 21, 2010
Продавец Künker
Дата 21 июня 2010
Сохранность VF
Цена
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Продавец WCN
Дата 29 мая 2004
Сохранность VF
Цена
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Продавец WCN
Дата 23 мая 1998
Сохранность VF
Цена
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Продавец WCN
Дата 18 ноября 1995
Сохранность XF
Цена
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Где продать?

Для продажи Талер 1640 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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