Талер 1637 года II "Торунь" (Польша, Владислав IV)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Талер 1637 года "Торунь" со знаком II. Это серебряная монета периода Владислава IV отчеканена на торуньском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 541 проданному на аукционе Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal за 56500 PLN. Торги состоялись 9 декабря 2022.

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