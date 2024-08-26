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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Талер 1637 года II "Торунь" (Польша, Владислав IV)

Аверс монеты - Талер 1637 года II "Торунь" - цена серебряной монеты - Польша, Владислав IV Реверс монеты - Талер 1637 года II "Торунь" - цена серебряной монеты - Польша, Владислав IV

Фотография: Fritz Rudolf Künker - Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • Металл Серебро
  • Вес 28,8 гр
  • Диаметр 42 - 46 мм
  • Гурт Гладкий

Описание

  • Страна Польша
  • Период Владислав IV
  • Номинал Талер
  • Год 1637
  • Правитель Владислав IV (Король польский)
  • Монетный двор Торунь
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (112)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Талер 1637 года "Торунь" со знаком II. Это серебряная монета периода Владислава IV отчеканена на торуньском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 541 проданному на аукционе Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal за 56500 PLN. Торги состоялись 9 декабря 2022.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Польша Талер 1637 II "Торунь" на аукционе Numisbalt - May 12, 2024
Продавец Numisbalt
Дата 12 мая 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
3236 $
Цена в валюте аукциона 3000 EUR
Польша Талер 1637 II "Торунь" на аукционе Numimarket - April 16, 2024
Польша Талер 1637 II "Торунь" на аукционе Numimarket - April 16, 2024
Продавец Numimarket
Дата 16 апреля 2024
Сохранность VF
Цена
2715 $
Цена в валюте аукциона 11000 PLN
Польша Талер 1637 II "Торунь" на аукционе Auktionshaus Tietjen+Co oHg - December 9, 2023
Продавец Auktionshaus Tietjen+Co oHg
Дата 9 декабря 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша Талер 1637 II "Торунь" на аукционе MARCINIAK - October 13, 2023
Польша Талер 1637 II "Торунь" на аукционе MARCINIAK - October 13, 2023
Продавец MARCINIAK
Дата 13 октября 2023
Сохранность XF
Цена
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Польша Талер 1637 II "Торунь" на аукционе Numisbalt - October 1, 2023
Продавец Numisbalt
Дата 1 октября 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша Талер 1637 II "Торунь" на аукционе Niemczyk - September 15, 2023
Польша Талер 1637 II "Торунь" на аукционе Niemczyk - September 15, 2023
Продавец Niemczyk
Дата 15 сентября 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец WCN
Дата 13 мая 2023
Сохранность XF
Цена
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Польша Талер 1637 II "Торунь" на аукционе Александр - January 11, 2023
Польша Талер 1637 II "Торунь" на аукционе Александр - January 11, 2023
Продавец Александр
Дата 11 января 2023
Сохранность AU
Цена
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Польша Талер 1637 II "Торунь" на аукционе Niemczyk - December 9, 2022
Польша Талер 1637 II "Торунь" на аукционе Niemczyk - December 9, 2022
Продавец Niemczyk
Дата 9 декабря 2022
Сохранность MS63 NGC
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Польша Талер 1637 II "Торунь" на аукционе Numimarket - November 8, 2022
Польша Талер 1637 II "Торунь" на аукционе Numimarket - November 8, 2022
Продавец Numimarket
Дата 8 ноября 2022
Сохранность VF
Цена
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Польша Талер 1637 II "Торунь" на аукционе MARCINIAK - October 13, 2022
Польша Талер 1637 II "Торунь" на аукционе MARCINIAK - October 13, 2022
Продавец MARCINIAK
Дата 13 октября 2022
Сохранность VF
Цена
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Польша Талер 1637 II "Торунь" на аукционе Künker - June 24, 2022
Продавец Künker
Дата 24 июня 2022
Сохранность VF
Цена
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Польша Талер 1637 II "Торунь" на аукционе MARCINIAK - June 9, 2022
Польша Талер 1637 II "Торунь" на аукционе MARCINIAK - June 9, 2022
Продавец MARCINIAK
Дата 9 июня 2022
Сохранность AU55 NGC
Цена
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Польша Талер 1637 II "Торунь" на аукционе MARCINIAK - June 9, 2022
Польша Талер 1637 II "Торунь" на аукционе MARCINIAK - June 9, 2022
Продавец MARCINIAK
Дата 9 июня 2022
Сохранность XF
Цена
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Польша Талер 1637 II "Торунь" на аукционе Poznański Dom Aukcyjny - March 6, 2022
Польша Талер 1637 II "Торунь" на аукционе Poznański Dom Aukcyjny - March 6, 2022
Продавец Poznański Dom Aukcyjny
Дата 6 марта 2022
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Польша Талер 1637 II "Торунь" на аукционе Numisbalt - December 19, 2021
Продавец Numisbalt
Дата 19 декабря 2021
Сохранность AU50 NGC
Цена
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Польша Талер 1637 II "Торунь" на аукционе Grün - November 12, 2021
Продавец Grün
Дата 12 ноября 2021
Сохранность VF
Цена
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Продавец WCN
Дата 15 мая 2021
Сохранность VF
Цена
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Польша Талер 1637 II "Торунь" на аукционе Wójcicki - February 28, 2021
Польша Талер 1637 II "Торунь" на аукционе Wójcicki - February 28, 2021
Продавец Wójcicki
Дата 28 февраля 2021
Сохранность XF
Цена
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Продавец WCN
Дата 14 ноября 2020
Сохранность XF
Цена
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Польша Талер 1637 II "Торунь" на аукционе Niemczyk - October 16, 2020
Польша Талер 1637 II "Торунь" на аукционе Niemczyk - October 16, 2020
Продавец Niemczyk
Дата 16 октября 2020
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

Для продажи Талер 1637 "Торунь" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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