Польша Период: 1506-2020 1506-2020
Талер 1637 года II "Торунь" (Польша, Владислав IV)
Цены на аукционах (112)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты Талер 1637 года "Торунь" со знаком II. Это серебряная монета периода Владислава IV отчеканена на торуньском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 541 проданному на аукционе Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal за 56500 PLN. Торги состоялись 9 декабря 2022.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Numisbalt
Дата 12 мая 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
3236 $
Цена в валюте аукциона 3000 EUR
Продавец Auktionshaus Tietjen+Co oHg
Дата 9 декабря 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 13 октября 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Numisbalt
Дата 1 октября 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 15 сентября 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Александр
Дата 11 января 2023
Сохранность AU
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 9 декабря 2022
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Продавец Numimarket
Дата 8 ноября 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 13 октября 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 9 июня 2022
Сохранность AU55 NGC
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 9 июня 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец Poznański Dom Aukcyjny
Дата 6 марта 2022
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Продавец Numisbalt
Дата 19 декабря 2021
Сохранность AU50 NGC
Цена
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Продавец Wójcicki
Дата 28 февраля 2021
Сохранность XF
Цена
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Где продать?
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