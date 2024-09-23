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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Талер 1646 года GR "Торунь" (Польша, Владислав IV)

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Техническая информация

  • Металл Серебро
  • Вес 28,8 гр
  • Диаметр 43 - 46 мм
  • Гурт Гладкий

Описание

  • Страна Польша
  • Период Владислав IV
  • Номинал Талер
  • Год 1646
  • Правитель Владислав IV (Король польский)
  • Монетный двор Торунь
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (0)

Цены на аукционах

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Где продать?

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