Польша Период: 1506-2020 1506-2020
Талер 1646 года GR "Торунь" (Польша, Владислав IV)
Техническая информация
- Металл Серебро
- Вес 28,8 гр
- Диаметр 43 - 46 мм
- Гурт Гладкий
Описание
- Страна Польша
- Период Владислав IV
- Номинал Талер
- Год 1646
- Правитель Владислав IV (Король польский)
- Монетный двор Торунь
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (0)
Цены на аукционах
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