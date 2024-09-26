Каталог Поиск Аукционы Тарифы
Поиск
USD Валюта
language_ru Язык
flag
Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Талер 1638 года II (Польша, Владислав IV)

Аверс монеты - Талер 1638 года II - цена серебряной монеты - Польша, Владислав IV Реверс монеты - Талер 1638 года II - цена серебряной монеты - Польша, Владислав IV

Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal

Техническая информация

  • Металл Серебро
  • Вес 28,8 гр
  • Диаметр 44 мм
  • Гурт Гладкий

Описание

  • Страна Польша
  • Период Владислав IV
  • Номинал Талер
  • Год 1638
  • Правитель Владислав IV (Король польский)
  • Монетный двор Быдгощ
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (10)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Талер 1638 года со знаком II. Это серебряная монета периода Владислава IV отчеканена на быдгощском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 441 проданному на аукционе Warszawskie Centrum Numizmatyczne за 24000 PLN. Торги состоялись 8 июня 2013.

Сохранность
Прочие фильтры
  • Все фирмы
  • CNG (1)
  • Felix Schiessinger (1)
  • GGN (2)
  • MARCINIAK (1)
  • Niemczyk (2)
  • Otto Helbing (1)
  • WCN (2)
Польша Талер 1638 II на аукционе MARCINIAK - February 10, 2022
Польша Талер 1638 II на аукционе MARCINIAK - February 10, 2022
Продавец MARCINIAK
Дата 10 февраля 2022
Сохранность VF
Цена
4955 $
Цена в валюте аукциона 19500 PLN
Польша Талер 1638 II на аукционе Niemczyk - May 22, 2015
Польша Талер 1638 II на аукционе Niemczyk - May 22, 2015
Продавец Niemczyk
Дата 22 мая 2015
Сохранность VF
Цена
5420 $
Цена в валюте аукциона 20000 PLN
Польша Талер 1638 II на аукционе Niemczyk - October 18, 2013
Польша Талер 1638 II на аукционе Niemczyk - October 18, 2013
Продавец Niemczyk
Дата 18 октября 2013
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец WCN
Дата 8 июня 2013
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец WCN
Дата 24 мая 2003
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша Талер 1638 II на аукционе CNG - December 5, 2000
Польша Талер 1638 II на аукционе CNG - December 5, 2000
Из коллекции Каролькевича
Продавец CNG
Дата 5 декабря 2000
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша Талер 1638 II на аукционе GGN - October 23, 1999
Польша Талер 1638 II на аукционе GGN - October 23, 1999
Продавец GGN
Дата 23 октября 1999
Сохранность Нет оценки
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша Талер 1638 II на аукционе GGN - August 3, 1991
Польша Талер 1638 II на аукционе GGN - August 3, 1991
Продавец GGN
Дата 3 августа 1991
Сохранность Нет оценки
Цена
Польша Талер 1638 II на аукционе Felix Schiessinger - September 14, 1930
Польша Талер 1638 II на аукционе Felix Schiessinger - September 14, 1930
Из коллекции Франкевича
Продавец Felix Schiessinger
Дата 14 сентября 1930
Сохранность VF
Цена
Польша Талер 1638 II на аукционе Otto Helbing - April 24, 1904
Польша Талер 1638 II на аукционе Otto Helbing - April 24, 1904
Из коллекции Хелминского
Продавец Otto Helbing
Дата 24 апреля 1904
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка

Где продать?

Для продажи Талер 1638 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 421
Популярные разделы
Каталог монет мира Каталог монет Польши Каталог монет Владислава IV Монеты Польши 1638 года Все польские монеты польские серебряные монеты польские монеты номиналом Талер Нумизматические аукционы
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
ibercoin
Аукцион 26 сент. 2024
Top lot
Top lot
Great Coins & Art Auctions
Аукцион 6 сент. 2024
Top lot
Top lot
Istra Numizmatika d.o.o.
Аукцион 24 авг. 2024
Категория
Год
Поиск