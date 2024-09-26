Польша Период: 1506-2020 1506-2020
Талер 1638 года II (Польша, Владислав IV)
Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal
Техническая информация
- Металл Серебро
- Вес 28,8 гр
- Диаметр 44 мм
- Гурт Гладкий
Описание
- Страна Польша
- Период Владислав IV
- Номинал Талер
- Год 1638
- Правитель Владислав IV (Король польский)
- Монетный двор Быдгощ
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (10)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты Талер 1638 года со знаком II. Это серебряная монета периода Владислава IV отчеканена на быдгощском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 441 проданному на аукционе Warszawskie Centrum Numizmatyczne за 24000 PLN. Торги состоялись 8 июня 2013.
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Продавец Niemczyk
Дата 18 октября 2013
Сохранность VF
Цена
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Из коллекции Каролькевича
Продавец CNG
Дата 5 декабря 2000
Сохранность VF
Цена
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Продавец GGN
Дата 23 октября 1999
Сохранность Нет оценки
Цена
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Где продать?
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