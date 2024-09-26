Талер 1638 года II (Польша, Владислав IV)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Талер 1638 года со знаком II. Это серебряная монета периода Владислава IV отчеканена на быдгощском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 441 проданному на аукционе Warszawskie Centrum Numizmatyczne за 24000 PLN. Торги состоялись 8 июня 2013.

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