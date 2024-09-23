Каталог Поиск Аукционы Тарифы
Поиск
USD Валюта
language_ru Язык
flag
Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Монеты Польши 1638 года

Золотые монеты

Аверс
Реверс
10 дукатов (Португал) без года (1632-1648) Донатив
Средняя цена 97000 $
Продажи
0 3
Аверс
Реверс
7 дукатов без года (1632-1648) Донатив
Средняя цена 99000 $
Продажи
0 1
Аверс
Реверс
6 дукатов без года (1632-1648) Донатив
Средняя цена 53000 $
Продажи
0 3
Аверс
Реверс
Дукат 1638 II Гданьск
Средняя цена 14000 $
Продажи
0 7
Аверс
Реверс
Дукат 1638 II Торунь
Средняя цена 13000 $
Продажи
0 24

Серебряные монеты

Аверс
Реверс
Талер 1638 II
Средняя цена 6100 $
Продажи
0 10
Аверс
Реверс
Талер 1638 II Гданьск
Средняя цена 30000 $
Продажи
0 4
Аверс
Реверс
Талер 1638 II Гданьск
Средняя цена 6000 $
Продажи
0 3
Аверс
Реверс
Талер 1638 II Торунь
Средняя цена 2900 $
Продажи
0 109
Аверс
Реверс
Полталера без года (1633-1648) II
Средняя цена 12000 $
Продажи
0 2
Аверс
Реверс
Полталера без года (1633-1648)
Средняя цена
Продажи
0 8

Донативные монеты

Аверс
Реверс
7 дукатов без года (1632-1648) Донатив Гданьск
Средняя цена
Продажи
0 1
Аверс
Реверс
5 дукатов без года (1632-1648) GR Донатив Гданьск
Средняя цена 34000 $
Продажи
0 3
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
Pesek Auctions
Аукцион 23 сент. 2024
Top lot
Top lot
Antivm Numismatica di Valerio Angiolillo
Аукцион 24 авг. 2024
Top lot
Top lot
Istra Numizmatika d.o.o.
Аукцион 24 авг. 2024
Категория
Год
Поиск