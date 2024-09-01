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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Талер 1638 года II "Гданьск" (Польша, Владислав IV)

Аверс монеты - Талер 1638 года II "Гданьск" - цена серебряной монеты - Польша, Владислав IV Реверс монеты - Талер 1638 года II "Гданьск" - цена серебряной монеты - Польша, Владислав IV

Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal

Техническая информация

  • Металл Серебро
  • Вес 28,8 гр
  • Диаметр 44 - 45 мм
  • Гурт Гладкий

Описание

  • Страна Польша
  • Период Владислав IV
  • Номинал Талер
  • Год 1638
  • Правитель Владислав IV (Король польский)
  • Монетный двор Гданьск
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Талер 1638 года "Гданьск" со знаком II. Это серебряная монета периода Владислава IV отчеканена на Гданьском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 206 проданному на аукционе Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal за 28000 PLN. Торги состоялись 15 декабря 2017.

Сохранность
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  • Niemczyk (1)
  • Polskie Towarzystwo Numizmatyczne (1)
  • Stary Sklep (1)
Польша Талер 1638 II "Гданьск" на аукционе Stary Sklep - October 12, 2019
Польша Талер 1638 II "Гданьск" на аукционе Stary Sklep - October 12, 2019
Продавец Stary Sklep
Дата 12 октября 2019
Сохранность VF
Цена
4119 $
Цена в валюте аукциона 16000 PLN
Польша Талер 1638 II "Гданьск" на аукционе Niemczyk - December 15, 2017
Польша Талер 1638 II "Гданьск" на аукционе Niemczyk - December 15, 2017
Продавец Niemczyk
Дата 15 декабря 2017
Сохранность VF
Цена
7825 $
Цена в валюте аукциона 28000 PLN
Польша Талер 1638 II "Гданьск" на аукционе Polskie Towarzystwo Numizmatyczne - December 9, 2017
Польша Талер 1638 II "Гданьск" на аукционе Polskie Towarzystwo Numizmatyczne - December 9, 2017
Продавец Polskie Towarzystwo Numizmatyczne
Дата 9 декабря 2017
Сохранность VF
Цена

Где продать?

Для продажи Талер 1638 "Гданьск" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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