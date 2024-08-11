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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Дукат 1638 года II "Гданьск" (Польша, Владислав IV)

Аверс монеты - Дукат 1638 года II "Гданьск" - цена золотой монеты - Польша, Владислав IV Реверс монеты - Дукат 1638 года II "Гданьск" - цена золотой монеты - Польша, Владислав IV

Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal

Техническая информация

  • Металл Золото
  • Вес 3,5 гр
  • Диаметр 23 - 24 мм
  • Гурт Гладкий

Описание

  • Страна Польша
  • Период Владислав IV
  • Номинал Дукат
  • Год 1638
  • Правитель Владислав IV (Король польский)
  • Монетный двор Гданьск
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (7)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Дукат 1638 года "Гданьск" со знаком II. Это золотая монета периода Владислава IV отчеканена на Гданьском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 121 проданному на аукционе Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal за 56000 PLN. Торги состоялись 25 октября 2019.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • Poznański Dom Aukcyjny (1)
  • WCN (2)
Польша Дукат 1638 II "Гданьск" на аукционе Poznański Dom Aukcyjny - February 17, 2024
Польша Дукат 1638 II "Гданьск" на аукционе Poznański Dom Aukcyjny - February 17, 2024
Продавец Poznański Dom Aukcyjny
Дата 17 февраля 2024
Сохранность XF
Цена
12914 $
Цена в валюте аукциона 52000 PLN
Польша Дукат 1638 II "Гданьск" на аукционе Niemczyk - October 25, 2019
Польша Дукат 1638 II "Гданьск" на аукционе Niemczyk - October 25, 2019
Продавец Niemczyk
Дата 25 октября 2019
Сохранность MS64 NGC
Цена
14536 $
Цена в валюте аукциона 56000 PLN
Польша Дукат 1638 II "Гданьск" на аукционе Künker - February 2, 2017
Продавец Künker
Дата 2 февраля 2017
Сохранность XF
Цена
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Польша Дукат 1638 II "Гданьск" на аукционе Künker - January 27, 2010
Продавец Künker
Дата 27 января 2010
Сохранность XF
Цена
******
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Польша Дукат 1638 II "Гданьск" на аукционе Heritage - January 7, 2008
Польша Дукат 1638 II "Гданьск" на аукционе Heritage - January 7, 2008
Продавец Heritage
Дата 7 января 2008
Сохранность XF
Цена
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Продавец WCN
Дата 18 ноября 1995
Сохранность XF
Цена
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Продавец WCN
Дата 20 ноября 1993
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

Для продажи Дукат 1638 "Гданьск" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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