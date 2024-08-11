Дукат 1638 года II "Гданьск" (Польша, Владислав IV)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Дукат 1638 года "Гданьск" со знаком II. Это золотая монета периода Владислава IV отчеканена на Гданьском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 121 проданному на аукционе Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal за 56000 PLN. Торги состоялись 25 октября 2019.

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