Польша Период: 1506-2020 1506-2020
Дукат 1638 года II "Гданьск" (Польша, Владислав IV)
Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal
Техническая информация
- Металл Золото
- Вес 3,5 гр
- Диаметр 23 - 24 мм
- Гурт Гладкий
Описание
- Страна Польша
- Период Владислав IV
- Номинал Дукат
- Год 1638
- Правитель Владислав IV (Король польский)
- Монетный двор Гданьск
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (7)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты Дукат 1638 года "Гданьск" со знаком II. Это золотая монета периода Владислава IV отчеканена на Гданьском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 121 проданному на аукционе Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal за 56000 PLN. Торги состоялись 25 октября 2019.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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- WCN (2)
Продавец Poznański Dom Aukcyjny
Дата 17 февраля 2024
Сохранность XF
Цена
12914 $
Цена в валюте аукциона 52000 PLN
Продавец Niemczyk
Дата 25 октября 2019
Сохранность MS64 NGC
Цена
14536 $
Цена в валюте аукциона 56000 PLN
Продавец Künker
Дата 2 февраля 2017
Сохранность XF
Цена
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Продавец Künker
Дата 27 января 2010
Сохранность XF
Цена
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Продавец Heritage
Дата 7 января 2008
Сохранность XF
Цена
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Где продать?
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