Каталог Поиск Аукционы Тарифы
Поиск
USD Валюта
language_ru Язык
flag
Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Дукат 1638 года II "Торунь" (Польша, Владислав IV)

Аверс монеты - Дукат 1638 года II "Торунь" - цена золотой монеты - Польша, Владислав IV Реверс монеты - Дукат 1638 года II "Торунь" - цена золотой монеты - Польша, Владислав IV

Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal

Техническая информация

  • Металл Золото
  • Вес 3,5 гр
  • Диаметр 23 - 24,5 мм
  • Гурт Гладкий

Описание

  • Страна Польша
  • Период Владислав IV
  • Номинал Дукат
  • Год 1638
  • Правитель Владислав IV (Король польский)
  • Монетный двор Торунь
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (24)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Дукат 1638 года "Торунь" со знаком II. Это золотая монета периода Владислава IV отчеканена на торуньском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 444 проданному на аукционе Warszawskie Centrum Numizmatyczne за 85000 PLN. Торги состоялись 10 ноября 2012.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
Прочие фильтры
  • Все фирмы
  • CNG (1)
  • Dorotheum (1)
  • GGN (1)
  • Gorny & Mosch (1)
  • Janas (1)
  • Künker (2)
  • Leo Hamburger (1)
  • Morton & Eden (1)
  • Niemczyk (2)
  • Otto Helbing (1)
  • Schulman (1)
  • Spink (1)
  • UBS (1)
  • WCN (7)
  • WDA - MiM (1)
  • Wójcicki (1)
Польша Дукат 1638 II "Торунь" на аукционе Morton & Eden - July 20, 2023
Продавец Morton & Eden
Дата 20 июля 2023
Сохранность XF
Цена
15525 $
Цена в валюте аукциона 12000 GBP
Польша Дукат 1638 II "Торунь" на аукционе Dorotheum - September 21, 2022
Продавец Dorotheum
Дата 21 сентября 2022
Сохранность XF
Цена
10469 $
Цена в валюте аукциона 10500 EUR
Польша Дукат 1638 II "Торунь" на аукционе Wójcicki - September 19, 2021
Польша Дукат 1638 II "Торунь" на аукционе Wójcicki - September 19, 2021
Продавец Wójcicki
Дата 19 сентября 2021
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша Дукат 1638 II "Торунь" на аукционе Künker - July 1, 2021
Продавец Künker
Дата 1 июля 2021
Сохранность MS61 PCGS
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша Дукат 1638 II "Торунь" на аукционе Schulman - October 18, 2019
Продавец Schulman
Дата 18 октября 2019
Сохранность MS61 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша Дукат 1638 II "Торунь" на аукционе Niemczyk - October 26, 2018
Польша Дукат 1638 II "Торунь" на аукционе Niemczyk - October 26, 2018
Продавец Niemczyk
Дата 26 октября 2018
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша Дукат 1638 II "Торунь" на аукционе WDA - MiM - March 17, 2018
Польша Дукат 1638 II "Торунь" на аукционе WDA - MiM - March 17, 2018
Продавец WDA - MiM
Дата 17 марта 2018
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша Дукат 1638 II "Торунь" на аукционе Janas - March 10, 2018
Польша Дукат 1638 II "Торунь" на аукционе Janas - March 10, 2018
Продавец Janas
Дата 10 марта 2018
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец WCN
Дата 26 ноября 2016
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша Дукат 1638 II "Торунь" на аукционе Spink - March 21, 2016
Продавец Spink
Дата 21 марта 2016
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец WCN
Дата 7 ноября 2015
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец WCN
Дата 10 ноября 2012
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша Дукат 1638 II "Торунь" на аукционе Niemczyk - October 20, 2012
Польша Дукат 1638 II "Торунь" на аукционе Niemczyk - October 20, 2012
Продавец Niemczyk
Дата 20 октября 2012
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша Дукат 1638 II "Торунь" на аукционе Künker - March 18, 2011
Продавец Künker
Дата 18 марта 2011
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша Дукат 1638 II "Торунь" на аукционе UBS - January 18, 2010
Продавец UBS
Дата 18 января 2010
Сохранность XF
Цена
Продавец WCN
Дата 14 ноября 2009
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша Дукат 1638 II "Торунь" на аукционе Gorny & Mosch - October 10, 2006
Продавец Gorny & Mosch
Дата 10 октября 2006
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец WCN
Дата 29 мая 2004
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша Дукат 1638 II "Торунь" на аукционе CNG - December 5, 2000
Польша Дукат 1638 II "Торунь" на аукционе CNG - December 5, 2000
Из коллекции Каролькевича
Продавец CNG
Дата 5 декабря 2000
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец WCN
Дата 23 мая 1998
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец WCN
Дата 20 мая 1995
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка

Где продать?

Для продажи Дукат 1638 "Торунь" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 421
Популярные разделы
Каталог монет мира Каталог монет Польши Каталог монет Владислава IV Монеты Польши 1638 года Все польские монеты польские золотые монеты польские монеты номиналом Дукат Нумизматические аукционы
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
Antivm Numismatica di Valerio Angiolillo
Аукцион 24 авг. 2024
Top lot
Top lot
Nomisma Spa
Аукцион 1 сент. 2024
Top lot
Top lot
Istra Numizmatika d.o.o.
Аукцион 24 авг. 2024
Категория
Год
Поиск