Польша Период: 1506-2020 1506-2020
Дукат 1638 года II "Торунь" (Польша, Владислав IV)
Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal
Техническая информация
- Металл Золото
- Вес 3,5 гр
- Диаметр 23 - 24,5 мм
- Гурт Гладкий
Описание
- Страна Польша
- Период Владислав IV
- Номинал Дукат
- Год 1638
- Правитель Владислав IV (Король польский)
- Монетный двор Торунь
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (24)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты Дукат 1638 года "Торунь" со знаком II. Это золотая монета периода Владислава IV отчеканена на торуньском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 444 проданному на аукционе Warszawskie Centrum Numizmatyczne за 85000 PLN. Торги состоялись 10 ноября 2012.
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Продавец Morton & Eden
Дата 20 июля 2023
Сохранность XF
Цена
15525 $
Цена в валюте аукциона 12000 GBP
Продавец Dorotheum
Дата 21 сентября 2022
Сохранность XF
Цена
10469 $
Цена в валюте аукциона 10500 EUR
Продавец Wójcicki
Дата 19 сентября 2021
Сохранность AU
Цена
******
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Продавец Künker
Дата 1 июля 2021
Сохранность MS61 PCGS
Цена
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Продавец Schulman
Дата 18 октября 2019
Сохранность MS61 NGC
Цена
******
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Продавец Niemczyk
Дата 26 октября 2018
Сохранность UNC
Цена
******
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Продавец WDA - MiM
Дата 17 марта 2018
Сохранность XF
Цена
******
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Продавец Janas
Дата 10 марта 2018
Сохранность UNC
Цена
******
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Продавец Niemczyk
Дата 20 октября 2012
Сохранность XF
Цена
******
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Продавец Künker
Дата 18 марта 2011
Сохранность VF
Цена
******
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Продавец Gorny & Mosch
Дата 10 октября 2006
Сохранность XF
Цена
******
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Из коллекции Каролькевича
Продавец CNG
Дата 5 декабря 2000
Сохранность XF
Цена
******
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Где продать?
Для продажи Дукат 1638 "Торунь" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
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