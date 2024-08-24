Дукат 1638 года II "Торунь" (Польша, Владислав IV)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Дукат 1638 года "Торунь" со знаком II. Это золотая монета периода Владислава IV отчеканена на торуньском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 444 проданному на аукционе Warszawskie Centrum Numizmatyczne за 85000 PLN. Торги состоялись 10 ноября 2012.

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