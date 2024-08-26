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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Талер 1638 года II "Торунь" (Польша, Владислав IV)

Аверс монеты - Талер 1638 года II "Торунь" - цена серебряной монеты - Польша, Владислав IV Реверс монеты - Талер 1638 года II "Торунь" - цена серебряной монеты - Польша, Владислав IV

Фотография: Gabinet Numizmatyczny D. Marciniak

Техническая информация

  • Металл Серебро
  • Вес 28,8 гр
  • Диаметр 42 - 46 мм
  • Гурт Гладкий

Описание

  • Страна Польша
  • Период Владислав IV
  • Номинал Талер
  • Год 1638
  • Правитель Владислав IV (Король польский)
  • Монетный двор Торунь
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (109)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Талер 1638 года "Торунь" со знаком II. Это серебряная монета периода Владислава IV отчеканена на торуньском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 253 проданному на аукционе WÓJCICKI - Polski Dom Aukcyjny за 125000 PLN. Торги состоялись 26 февраля 2022.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Польша Талер 1638 II "Торунь" на аукционе Künker - July 26, 2024
Продавец Künker
Дата 26 июля 2024
Сохранность VF
Цена
2387 $
Цена в валюте аукциона 2200 EUR
Польша Талер 1638 II "Торунь" на аукционе Niemczyk - June 21, 2024
Польша Талер 1638 II "Торунь" на аукционе Niemczyk - June 21, 2024
Продавец Niemczyk
Дата 21 июня 2024
Сохранность XF
Цена
3960 $
Цена в валюте аукциона 16000 PLN
Польша Талер 1638 II "Торунь" на аукционе Niemczyk - June 21, 2024
Польша Талер 1638 II "Торунь" на аукционе Niemczyk - June 21, 2024
Продавец Niemczyk
Дата 21 июня 2024
Сохранность XF
Цена
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Польша Талер 1638 II "Торунь" на аукционе Niemczyk - June 21, 2024
Польша Талер 1638 II "Торунь" на аукционе Niemczyk - June 21, 2024
Продавец Niemczyk
Дата 21 июня 2024
Сохранность VF
Цена
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Польша Талер 1638 II "Торунь" на аукционе Höhn - April 19, 2024
Продавец Höhn
Дата 19 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
Польша Талер 1638 II "Торунь" на аукционе Künker - March 22, 2024
Продавец Künker
Дата 22 марта 2024
Сохранность VF
Цена
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Польша Талер 1638 II "Торунь" на аукционе Niemczyk - March 15, 2024
Польша Талер 1638 II "Торунь" на аукционе Niemczyk - March 15, 2024
Продавец Niemczyk
Дата 15 марта 2024
Сохранность VF
Цена
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Польша Талер 1638 II "Торунь" на аукционе Rzeszowski DA - November 12, 2023
Польша Талер 1638 II "Торунь" на аукционе Rzeszowski DA - November 12, 2023
Продавец Rzeszowski DA
Дата 12 ноября 2023
Сохранность XF
Цена
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Польша Талер 1638 II "Торунь" на аукционе Wójcicki - October 7, 2023
Польша Талер 1638 II "Торунь" на аукционе Wójcicki - October 7, 2023
Продавец Wójcicki
Дата 7 октября 2023
Сохранность XF
Цена
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Польша Талер 1638 II "Торунь" на аукционе Wójcicki - October 7, 2023
Польша Талер 1638 II "Торунь" на аукционе Wójcicki - October 7, 2023
Продавец Wójcicki
Дата 7 октября 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша Талер 1638 II "Торунь" на аукционе Niemczyk - September 15, 2023
Польша Талер 1638 II "Торунь" на аукционе Niemczyk - September 15, 2023
Продавец Niemczyk
Дата 15 сентября 2023
Сохранность XF
Цена
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Польша Талер 1638 II "Торунь" на аукционе Niemczyk - September 15, 2023
Польша Талер 1638 II "Торунь" на аукционе Niemczyk - September 15, 2023
Продавец Niemczyk
Дата 15 сентября 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша Талер 1638 II "Торунь" на аукционе Niemczyk - June 23, 2023
Польша Талер 1638 II "Торунь" на аукционе Niemczyk - June 23, 2023
Продавец Niemczyk
Дата 23 июня 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец WCN
Дата 13 мая 2023
Сохранность XF
Цена
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Польша Талер 1638 II "Торунь" на аукционе Wu-eL - April 26, 2023
Польша Талер 1638 II "Торунь" на аукционе Wu-eL - April 26, 2023
Продавец Wu-eL
Дата 26 апреля 2023
Сохранность XF
Цена
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Польша Талер 1638 II "Торунь" на аукционе Nomisma - April 14, 2023
Продавец Nomisma
Дата 14 апреля 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша Талер 1638 II "Торунь" на аукционе Künker - March 24, 2023
Продавец Künker
Дата 24 марта 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша Талер 1638 II "Торунь" на аукционе Künker - March 24, 2023
Продавец Künker
Дата 24 марта 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша Талер 1638 II "Торунь" на аукционе Niemczyk - December 9, 2022
Польша Талер 1638 II "Торунь" на аукционе Niemczyk - December 9, 2022
Продавец Niemczyk
Дата 9 декабря 2022
Сохранность XF
Цена
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Польша Талер 1638 II "Торунь" на аукционе Niemczyk - December 9, 2022
Польша Талер 1638 II "Торунь" на аукционе Niemczyk - December 9, 2022
Продавец Niemczyk
Дата 9 декабря 2022
Сохранность AU
Цена
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Продавец WCN
Дата 19 ноября 2022
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

Для продажи Талер 1638 "Торунь" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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