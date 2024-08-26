Талер 1638 года II "Торунь" (Польша, Владислав IV)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Талер 1638 года "Торунь" со знаком II. Это серебряная монета периода Владислава IV отчеканена на торуньском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 253 проданному на аукционе WÓJCICKI - Polski Dom Aukcyjny за 125000 PLN. Торги состоялись 26 февраля 2022.

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