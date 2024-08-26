Польша Период: 1506-2020 1506-2020
Талер 1638 года II "Торунь" (Польша, Владислав IV)
Фотография: Gabinet Numizmatyczny D. Marciniak
Техническая информация
- Металл Серебро
- Вес 28,8 гр
- Диаметр 42 - 46 мм
- Гурт Гладкий
Описание
- Страна Польша
- Период Владислав IV
- Номинал Талер
- Год 1638
- Правитель Владислав IV (Король польский)
- Монетный двор Торунь
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (109)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты Талер 1638 года "Торунь" со знаком II. Это серебряная монета периода Владислава IV отчеканена на торуньском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 253 проданному на аукционе WÓJCICKI - Polski Dom Aukcyjny за 125000 PLN. Торги состоялись 26 февраля 2022.
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Сохранность (слабы)
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Продавец Niemczyk
Дата 21 июня 2024
Сохранность XF
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Дата 21 июня 2024
Сохранность VF
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Дата 22 марта 2024
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Дата 15 марта 2024
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Дата 12 ноября 2023
Сохранность XF
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Дата 7 октября 2023
Сохранность XF
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Дата 7 октября 2023
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Дата 15 сентября 2023
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Дата 15 сентября 2023
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Дата 23 июня 2023
Сохранность XF
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Дата 26 апреля 2023
Сохранность XF
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Дата 24 марта 2023
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Дата 9 декабря 2022
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Дата 9 декабря 2022
Сохранность AU
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