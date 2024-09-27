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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Талер 1643 года GG (Польша, Владислав IV)

Аверс монеты - Талер 1643 года GG - цена серебряной монеты - Польша, Владислав IV Реверс монеты - Талер 1643 года GG - цена серебряной монеты - Польша, Владислав IV

Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal

Техническая информация

  • Металл Серебро
  • Вес 28,8 гр
  • Диаметр 44 мм
  • Гурт Гладкий

Описание

  • Страна Польша
  • Период Владислав IV
  • Номинал Талер
  • Год 1643
  • Правитель Владислав IV (Король польский)
  • Монетный двор Быдгощ
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (17)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Талер 1643 года со знаком GG. Это серебряная монета периода Владислава IV отчеканена на быдгощском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 219 проданному на аукционе Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal за 90000 PLN. Торги состоялись 24 сентября 2021.

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Польша Талер 1643 GG на аукционе MARCINIAK - February 8, 2024
Польша Талер 1643 GG на аукционе MARCINIAK - February 8, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 8 февраля 2024
Сохранность VF
Цена
9923 $
Цена в валюте аукциона 40000 PLN
Продавец WCN
Дата 14 мая 2022
Сохранность XF
Цена
5557 $
Цена в валюте аукциона 25000 PLN
Польша Талер 1643 GG на аукционе MARCINIAK - February 10, 2022
Польша Талер 1643 GG на аукционе MARCINIAK - February 10, 2022
Продавец MARCINIAK
Дата 10 февраля 2022
Сохранность XF
Цена
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Польша Талер 1643 GG на аукционе Niemczyk - September 24, 2021
Польша Талер 1643 GG на аукционе Niemczyk - September 24, 2021
Продавец Niemczyk
Дата 24 сентября 2021
Сохранность UNC
Цена
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Польша Талер 1643 GG на аукционе Künker - June 26, 2019
Продавец Künker
Дата 26 июня 2019
Сохранность VF
Цена
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Продавец WCN
Дата 11 мая 2019
Сохранность VF
Цена
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Продавец WCN
Дата 17 ноября 2018
Сохранность XF
Цена
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Польша Талер 1643 GG на аукционе Russiancoin - February 21, 2018
Продавец Russiancoin
Дата 21 февраля 2018
Сохранность XF
Цена
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Продавец WCN
Дата 12 сентября 2015
Сохранность VF
Цена
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Продавец WCN
Дата 8 ноября 2014
Сохранность VF
Цена
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Польша Талер 1643 GG на аукционе Niemczyk - October 18, 2013
Польша Талер 1643 GG на аукционе Niemczyk - October 18, 2013
Продавец Niemczyk
Дата 18 октября 2013
Сохранность XF
Цена
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Польша Талер 1643 GG на аукционе Niemczyk - October 18, 2013
Польша Талер 1643 GG на аукционе Niemczyk - October 18, 2013
Продавец Niemczyk
Дата 18 октября 2013
Сохранность XF
Цена
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Польша Талер 1643 GG на аукционе Künker - June 19, 2013
Продавец Künker
Дата 19 июня 2013
Сохранность XF
Цена
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Продавец WCN
Дата 9 июня 2012
Сохранность XF
Цена
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Польша Талер 1643 GG на аукционе Künker - March 1, 2010
Продавец Künker
Дата 1 марта 2010
Сохранность VF
Цена
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Продавец WCN
Дата 14 ноября 2009
Сохранность VF
Цена
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Польша Талер 1643 GG на аукционе CNG - December 5, 2000
Польша Талер 1643 GG на аукционе CNG - December 5, 2000
Из коллекции Каролькевича
Продавец CNG
Дата 5 декабря 2000
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

Для продажи Талер 1643 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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