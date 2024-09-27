Талер 1643 года GG (Польша, Владислав IV)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Талер 1643 года со знаком GG. Это серебряная монета периода Владислава IV отчеканена на быдгощском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 219 проданному на аукционе Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal за 90000 PLN. Торги состоялись 24 сентября 2021.

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