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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Монеты Польши 1643 года

Золотые монеты

Аверс
Реверс
10 дукатов (Португал) без года (1632-1648) Донатив
Средняя цена 97000 $
Продажи
0 3
Аверс
Реверс
7 дукатов без года (1632-1648) Донатив
Средняя цена 99000 $
Продажи
0 1
Аверс
Реверс
6 дукатов без года (1632-1648) Донатив
Средняя цена 53000 $
Продажи
0 3
Аверс
Реверс
Дукат 1643 GR Гданьск
Средняя цена 13000 $
Продажи
0 7
Аверс
Реверс
Дукат 1643 GR Торунь
Средняя цена 14000 $
Продажи
0 2

Серебряные монеты

Аверс
Реверс
Талер 1643 GG
Средняя цена 8300 $
Продажи
0 17
Аверс
Реверс
Талер 1643 GR Гданьск
Средняя цена 15000 $
Продажи
0 3
Аверс
Реверс
Талер 1643 GR Торунь
Средняя цена 1300 $
Продажи
0 3
Аверс
Реверс
Полталера без года (1633-1648) II
Средняя цена 12000 $
Продажи
0 2
Аверс
Реверс
Полталера без года (1633-1648)
Средняя цена
Продажи
0 8

Донативные монеты

Аверс
Реверс
7 дукатов без года (1632-1648) Донатив Гданьск
Средняя цена
Продажи
0 1
Аверс
Реверс
5 дукатов без года (1632-1648) GR Донатив Гданьск
Средняя цена 34000 $
Продажи
0 3
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