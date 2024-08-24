Талер 1643 года GR "Торунь" (Польша, Владислав IV)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Талер 1643 года "Торунь" со знаком GR. Это серебряная монета периода Владислава IV отчеканена на торуньском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2133 проданному на аукционе London Coins LTD за 950 GBP. Торги состоялись 2 декабря 2017.

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