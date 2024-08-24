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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Талер 1643 года GR "Торунь" (Польша, Владислав IV)

Аверс монеты - Талер 1643 года GR "Торунь" - цена серебряной монеты - Польша, Владислав IV Реверс монеты - Талер 1643 года GR "Торунь" - цена серебряной монеты - Польша, Владислав IV

Фотография: Felix Schiessinger

Техническая информация

  • Металл Серебро
  • Вес 28,8 гр
  • Диаметр 43 - 46 мм
  • Гурт Гладкий

Описание

  • Страна Польша
  • Период Владислав IV
  • Номинал Талер
  • Год 1643
  • Правитель Владислав IV (Король польский)
  • Монетный двор Торунь
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Талер 1643 года "Торунь" со знаком GR. Это серебряная монета периода Владислава IV отчеканена на торуньском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2133 проданному на аукционе London Coins LTD за 950 GBP. Торги состоялись 2 декабря 2017.

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Польша Талер 1643 GR "Торунь" на аукционе London Coins - December 3, 2017
Продавец London Coins
Дата 3 декабря 2017
Сохранность VF
Цена
1281 $
Цена в валюте аукциона 950 GBP
Польша Талер 1643 GR "Торунь" на аукционе Felix Schiessinger - September 14, 1930
Польша Талер 1643 GR "Торунь" на аукционе Felix Schiessinger - September 14, 1930
Из коллекции Франкевича
Продавец Felix Schiessinger
Дата 14 сентября 1930
Сохранность VF
Цена
Польша Талер 1643 GR "Торунь" на аукционе Otto Helbing - April 24, 1904
Польша Талер 1643 GR "Торунь" на аукционе Otto Helbing - April 24, 1904
Из коллекции Хелминского
Продавец Otto Helbing
Дата 24 апреля 1904
Сохранность VF
Цена
285 ℳ︁
Цена в валюте аукциона 285 Mark

Где продать?

Для продажи Талер 1643 "Торунь" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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