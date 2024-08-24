Польша Период: 1506-2020 1506-2020
Талер 1643 года GR "Торунь" (Польша, Владислав IV)
Фотография: Felix Schiessinger
Техническая информация
- Металл Серебро
- Вес 28,8 гр
- Диаметр 43 - 46 мм
- Гурт Гладкий
Описание
- Страна Польша
- Период Владислав IV
- Номинал Талер
- Год 1643
- Правитель Владислав IV (Король польский)
- Монетный двор Торунь
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (3)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты Талер 1643 года "Торунь" со знаком GR. Это серебряная монета периода Владислава IV отчеканена на торуньском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2133 проданному на аукционе London Coins LTD за 950 GBP. Торги состоялись 2 декабря 2017.
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