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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Дукат 1643 года GR "Гданьск" (Польша, Владислав IV)

Аверс монеты - Дукат 1643 года GR "Гданьск" - цена золотой монеты - Польша, Владислав IV Реверс монеты - Дукат 1643 года GR "Гданьск" - цена золотой монеты - Польша, Владислав IV

Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal

Техническая информация

  • Металл Золото
  • Вес 3,5 гр
  • Диаметр 23 - 24 мм
  • Гурт Гладкий

Описание

  • Страна Польша
  • Период Владислав IV
  • Номинал Дукат
  • Год 1643
  • Правитель Владислав IV (Король польский)
  • Монетный двор Гданьск
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (7)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Дукат 1643 года "Гданьск" со знаком GR. Это золотая монета периода Владислава IV отчеканена на Гданьском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 193 проданному на аукционе Warszawskie Centrum Numizmatyczne за 110000 PLN. Торги состоялись 18 ноября 2023.

Сохранность
  • Все фирмы
  • Niemczyk (1)
  • Spink (1)
  • WAG (1)
  • WCN (4)
Продавец WCN
Дата 18 ноября 2023
Сохранность UNC
Цена
27377 $
Цена в валюте аукциона 110000 PLN
Польша Дукат 1643 GR "Гданьск" на аукционе Niemczyk - March 15, 2019
Польша Дукат 1643 GR "Гданьск" на аукционе Niemczyk - March 15, 2019
Продавец Niemczyk
Дата 15 марта 2019
Сохранность UNC
Цена
15791 $
Цена в валюте аукциона 60000 PLN
Польша Дукат 1643 GR "Гданьск" на аукционе Spink - December 1, 2015
Продавец Spink
Дата 1 декабря 2015
Сохранность XF
Цена
******
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Польша Дукат 1643 GR "Гданьск" на аукционе WAG - November 9, 2014
Продавец WAG
Дата 9 ноября 2014
Сохранность VF
Цена
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Продавец WCN
Дата 23 февраля 2013
Сохранность XF
Цена
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Продавец WCN
Дата 2 декабря 2006
Сохранность XF
Цена
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Продавец WCN
Дата 18 мая 2002
Сохранность XF
Цена
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Где продать?

Для продажи Дукат 1643 "Гданьск" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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