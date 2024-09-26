Талер 1643 года GR "Гданьск" (Польша, Владислав IV)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Талер 1643 года "Гданьск" со знаком GR. Это серебряная монета периода Владислава IV отчеканена на Гданьском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 779 проданному на аукционе MARCINIAK | DOM AUKCYJNY за 56000 PLN. Торги состоялись 6 февраля 2021.

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