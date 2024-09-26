Польша Период: 1506-2020 1506-2020
Талер 1643 года GR "Гданьск" (Польша, Владислав IV)
Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann
Техническая информация
- Металл Серебро
- Вес 28,8 гр
- Диаметр 43 - 46 мм
- Гурт Гладкий
Описание
- Страна Польша
- Период Владислав IV
- Номинал Талер
- Год 1643
- Правитель Владислав IV (Король польский)
- Монетный двор Гданьск
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (3)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты Талер 1643 года "Гданьск" со знаком GR. Это серебряная монета периода Владислава IV отчеканена на Гданьском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 779 проданному на аукционе MARCINIAK | DOM AUKCYJNY за 56000 PLN. Торги состоялись 6 февраля 2021.
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