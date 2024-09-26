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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Талер 1643 года GR "Гданьск" (Польша, Владислав IV)

Аверс монеты - Талер 1643 года GR "Гданьск" - цена серебряной монеты - Польша, Владислав IV Реверс монеты - Талер 1643 года GR "Гданьск" - цена серебряной монеты - Польша, Владислав IV

Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • Металл Серебро
  • Вес 28,8 гр
  • Диаметр 43 - 46 мм
  • Гурт Гладкий

Описание

  • Страна Польша
  • Период Владислав IV
  • Номинал Талер
  • Год 1643
  • Правитель Владислав IV (Король польский)
  • Монетный двор Гданьск
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Талер 1643 года "Гданьск" со знаком GR. Это серебряная монета периода Владислава IV отчеканена на Гданьском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 779 проданному на аукционе MARCINIAK | DOM AUKCYJNY за 56000 PLN. Торги состоялись 6 февраля 2021.

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Польша Талер 1643 GR "Гданьск" на аукционе MARCINIAK - February 12, 2021
Польша Талер 1643 GR "Гданьск" на аукционе MARCINIAK - February 12, 2021
Продавец MARCINIAK
Дата 12 февраля 2021
Сохранность XF
Цена
15125 $
Цена в валюте аукциона 56000 PLN
Польша Талер 1643 GR "Гданьск" на аукционе Künker - June 26, 2002
Продавец Künker
Дата 26 июня 2002
Сохранность VF
Цена
834 $
Цена в валюте аукциона 850 EUR
Польша Талер 1643 GR "Гданьск" на аукционе Felix Schiessinger - September 14, 1930
Польша Талер 1643 GR "Гданьск" на аукционе Felix Schiessinger - September 14, 1930
Из коллекции Франкевича
Продавец Felix Schiessinger
Дата 14 сентября 1930
Сохранность VF
Цена

Где продать?

Для продажи Талер 1643 "Гданьск" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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