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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Дукат 1643 года GR "Торунь" (Польша, Владислав IV)

Аверс монеты - Дукат 1643 года GR "Торунь" - цена золотой монеты - Польша, Владислав IV Реверс монеты - Дукат 1643 года GR "Торунь" - цена золотой монеты - Польша, Владислав IV

Фотография: Fritz Rudolf Künker - Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • Металл Золото
  • Вес 3,5 гр
  • Диаметр 24 мм
  • Гурт Гладкий

Описание

  • Страна Польша
  • Период Владислав IV
  • Номинал Дукат
  • Год 1643
  • Правитель Владислав IV (Король польский)
  • Монетный двор Торунь
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Дукат 1643 года "Торунь" со знаком GR. Это золотая монета периода Владислава IV отчеканена на торуньском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2926 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 12000 EUR. Торги состоялись 26 июня 2019.

Сохранность
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Польша Дукат 1643 GR "Торунь" на аукционе Künker - June 26, 2019
Продавец Künker
Дата 26 июня 2019
Сохранность VF
Цена
13640 $
Цена в валюте аукциона 12000 EUR
Польша Дукат 1643 GR "Торунь" на аукционе Künker - February 1, 2006
Продавец Künker
Дата 1 февраля 2006
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

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