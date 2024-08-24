Польша Период: 1506-2020 1506-2020
Дукат 1643 года GR "Торунь" (Польша, Владислав IV)
Цены на аукционах (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты Дукат 1643 года "Торунь" со знаком GR. Это золотая монета периода Владислава IV отчеканена на торуньском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2926 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 12000 EUR. Торги состоялись 26 июня 2019.
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