Талер 1647 года GR "Гданьск" (Польша, Владислав IV)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Талер 1647 года "Гданьск" со знаком GR. Это серебряная монета периода Владислава IV отчеканена на Гданьском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 397 проданному на аукционе Warszawskie Centrum Numizmatyczne за 3600 PLN. Торги состоялись 28 октября 2000.

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