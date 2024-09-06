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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Талер 1647 года GR "Гданьск" (Польша, Владислав IV)

Аверс монеты - Талер 1647 года GR "Гданьск" - цена серебряной монеты - Польша, Владислав IV Реверс монеты - Талер 1647 года GR "Гданьск" - цена серебряной монеты - Польша, Владислав IV

Фотография: E. Kopicki

Техническая информация

  • Металл Серебро
  • Вес 28,8 гр
  • Диаметр 43 - 46 мм
  • Гурт Гладкий

Описание

  • Страна Польша
  • Период Владислав IV
  • Номинал Талер
  • Год 1647
  • Правитель Владислав IV (Король польский)
  • Монетный двор Гданьск
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (1)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Талер 1647 года "Гданьск" со знаком GR. Это серебряная монета периода Владислава IV отчеканена на Гданьском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 397 проданному на аукционе Warszawskie Centrum Numizmatyczne за 3600 PLN. Торги состоялись 28 октября 2000.

Сохранность
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  • WCN (1)
Продавец WCN
Дата 28 октября 2000
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

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