Польша Период: 1506-2020 1506-2020
Талер 1647 года GP (Польша, Владислав IV)
Цены на аукционах (9)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты Талер 1647 года со знаком GP. Это серебряная монета периода Владислава IV отчеканена на Краковском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1202 проданному на аукционе Poznański Dom Aukcyjny за 150000 PLN. Торги состоялись 15 февраля 2024.
Сохранность
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Продавец Poznański Dom Aukcyjny
Дата 17 февраля 2024
Сохранность AU
Цена
37251 $
Цена в валюте аукциона 150000 PLN
Продавец Poznański Dom Aukcyjny
Дата 27 марта 2021
Сохранность XF
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 21 октября 2016
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Künker
Дата 8 октября 2014
Сохранность VF
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 23 мая 2014
Сохранность VF
Цена
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Где продать?
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