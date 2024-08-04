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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Талер 1647 года GP (Польша, Владислав IV)

Аверс монеты - Талер 1647 года GP - цена серебряной монеты - Польша, Владислав IV Реверс монеты - Талер 1647 года GP - цена серебряной монеты - Польша, Владислав IV

Фотография: Poznański Dom Aukcyjny

Техническая информация

  • Металл Серебро
  • Вес 28,8 гр
  • Диаметр 41 - 43 мм
  • Гурт Гладкий

Описание

  • Страна Польша
  • Период Владислав IV
  • Номинал Талер
  • Год 1647
  • Правитель Владислав IV (Король польский)
  • Монетный двор Краков
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (9)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Талер 1647 года со знаком GP. Это серебряная монета периода Владислава IV отчеканена на Краковском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1202 проданному на аукционе Poznański Dom Aukcyjny за 150000 PLN. Торги состоялись 15 февраля 2024.

Сохранность
  • Все фирмы
  • GGN (1)
  • Künker (1)
  • MARCINIAK (1)
  • Niemczyk (2)
  • Poznański Dom Aukcyjny (2)
  • WCN (2)
Польша Талер 1647 GP на аукционе Poznański Dom Aukcyjny - February 17, 2024
Польша Талер 1647 GP на аукционе Poznański Dom Aukcyjny - February 17, 2024
Продавец Poznański Dom Aukcyjny
Дата 17 февраля 2024
Сохранность AU
Цена
37251 $
Цена в валюте аукциона 150000 PLN
Польша Талер 1647 GP на аукционе MARCINIAK - February 8, 2024
Польша Талер 1647 GP на аукционе MARCINIAK - February 8, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 8 февраля 2024
Сохранность VF
Цена
6946 $
Цена в валюте аукциона 28000 PLN
Польша Талер 1647 GP на аукционе Poznański Dom Aukcyjny - March 27, 2021
Польша Талер 1647 GP на аукционе Poznański Dom Aukcyjny - March 27, 2021
Продавец Poznański Dom Aukcyjny
Дата 27 марта 2021
Сохранность XF
Цена
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Польша Талер 1647 GP на аукционе Niemczyk - October 21, 2016
Польша Талер 1647 GP на аукционе Niemczyk - October 21, 2016
Продавец Niemczyk
Дата 21 октября 2016
Сохранность UNC
Цена
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Польша Талер 1647 GP на аукционе Künker - October 8, 2014
Продавец Künker
Дата 8 октября 2014
Сохранность VF
Цена
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Польша Талер 1647 GP на аукционе Niemczyk - May 23, 2014
Польша Талер 1647 GP на аукционе Niemczyk - May 23, 2014
Продавец Niemczyk
Дата 23 мая 2014
Сохранность VF
Цена
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Польша Талер 1647 GP на аукционе GGN - October 20, 2001
Польша Талер 1647 GP на аукционе GGN - October 20, 2001
Продавец GGN
Дата 20 октября 2001
Сохранность Нет оценки
Цена
Продавец WCN
Дата 9 июня 2001
Сохранность VF
Цена
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Продавец WCN
Дата 24 мая 1997
Сохранность XF
Цена
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Где продать?

Для продажи Талер 1647 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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