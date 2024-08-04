Талер 1647 года GP (Польша, Владислав IV)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Талер 1647 года со знаком GP. Это серебряная монета периода Владислава IV отчеканена на Краковском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1202 проданному на аукционе Poznański Dom Aukcyjny за 150000 PLN. Торги состоялись 15 февраля 2024.

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