Польша Период: 1506-2020 1506-2020
Талер 1644 года GG (Польша, Владислав IV)
Фотография: Felix Schiessinger
Техническая информация
- Металл Серебро
- Вес 28,8 гр
- Диаметр 44 мм
- Гурт Гладкий
Описание
- Страна Польша
- Период Владислав IV
- Номинал Талер
- Год 1644
- Правитель Владислав IV (Король польский)
- Монетный двор Быдгощ
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (3) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты Талер 1644 года со знаком GG. Это серебряная монета периода Владислава IV отчеканена на быдгощском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 208 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 11000 EUR. Торги состоялись 18 июня 2024.
Сохранность
Прочие фильтры
- Все фирмы
- Felix Schiessinger (1)
- Künker (1)
- WCN (1)
Где продать?
Для продажи Талер 1644 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
Популярные разделы
Категория
Год
Поиск