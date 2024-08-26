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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Талер 1644 года GG (Польша, Владислав IV)

Аверс монеты - Талер 1644 года GG - цена серебряной монеты - Польша, Владислав IV Реверс монеты - Талер 1644 года GG - цена серебряной монеты - Польша, Владислав IV

Фотография: Felix Schiessinger

Техническая информация

  • Металл Серебро
  • Вес 28,8 гр
  • Диаметр 44 мм
  • Гурт Гладкий

Описание

  • Страна Польша
  • Период Владислав IV
  • Номинал Талер
  • Год 1644
  • Правитель Владислав IV (Король польский)
  • Монетный двор Быдгощ
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (3) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Талер 1644 года со знаком GG. Это серебряная монета периода Владислава IV отчеканена на быдгощском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 208 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 11000 EUR. Торги состоялись 18 июня 2024.

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Польша Талер 1644 GG на аукционе Künker - June 19, 2024
Продавец Künker
Дата 19 июня 2024
Сохранность VF
Цена
11815 $
Цена в валюте аукциона 11000 EUR
Продавец WCN
Дата 31 мая 2008
Сохранность VF
Цена
11582 $
Цена в валюте аукциона 25000 PLN
Польша Талер 1644 GG на аукционе Felix Schiessinger - September 14, 1930
Польша Талер 1644 GG на аукционе Felix Schiessinger - September 14, 1930
Из коллекции Франкевича
Продавец Felix Schiessinger
Дата 14 сентября 1930
Сохранность VF
Цена

Где продать?

Для продажи Талер 1644 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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