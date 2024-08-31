Польша Период: 1506-2020 1506-2020
Талер 1641 года MS "Торунь" (Польша, Владислав IV)
Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal
Техническая информация
- Металл Серебро
- Вес 28,8 гр
- Диаметр 42 - 46 мм
- Гурт Гладкий
Описание
- Страна Польша
- Период Владислав IV
- Номинал Талер
- Год 1641
- Правитель Владислав IV (Король польский)
- Монетный двор Торунь
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (5)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты Талер 1641 года "Торунь" со знаком MS. Это серебряная монета периода Владислава IV отчеканена на торуньском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 102 проданному на аукционе Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal за 69000 PLN. Торги состоялись 15 сентября 2023.
Сохранность
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Продавец Niemczyk
Дата 15 сентября 2023
Сохранность XF45 NGC
Цена
15832 $
Цена в валюте аукциона 69000 PLN
Продавец Niemczyk
Дата 16 октября 2020
Сохранность VF DETAILS NGC
Цена
5397 $
Цена в валюте аукциона 21000 PLN
Продавец Niemczyk
Дата 25 октября 2019
Сохранность XF
Цена
******
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Продавец iNumis
Дата 10 марта 2015
Сохранность XF
Цена
******
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Где продать?
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