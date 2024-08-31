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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Талер 1641 года MS "Торунь" (Польша, Владислав IV)

Аверс монеты - Талер 1641 года MS "Торунь" - цена серебряной монеты - Польша, Владислав IV Реверс монеты - Талер 1641 года MS "Торунь" - цена серебряной монеты - Польша, Владислав IV

Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal

Техническая информация

  • Металл Серебро
  • Вес 28,8 гр
  • Диаметр 42 - 46 мм
  • Гурт Гладкий

Описание

  • Страна Польша
  • Период Владислав IV
  • Номинал Талер
  • Год 1641
  • Правитель Владислав IV (Король польский)
  • Монетный двор Торунь
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (5)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Талер 1641 года "Торунь" со знаком MS. Это серебряная монета периода Владислава IV отчеканена на торуньском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 102 проданному на аукционе Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal за 69000 PLN. Торги состоялись 15 сентября 2023.

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Польша Талер 1641 MS "Торунь" на аукционе Niemczyk - September 15, 2023
Польша Талер 1641 MS "Торунь" на аукционе Niemczyk - September 15, 2023
Продавец Niemczyk
Дата 15 сентября 2023
Сохранность XF45 NGC
Цена
15832 $
Цена в валюте аукциона 69000 PLN
Польша Талер 1641 MS "Торунь" на аукционе Niemczyk - October 16, 2020
Польша Талер 1641 MS "Торунь" на аукционе Niemczyk - October 16, 2020
Продавец Niemczyk
Дата 16 октября 2020
Сохранность VF DETAILS NGC
Цена
5397 $
Цена в валюте аукциона 21000 PLN
Польша Талер 1641 MS "Торунь" на аукционе Niemczyk - October 25, 2019
Польша Талер 1641 MS "Торунь" на аукционе Niemczyk - October 25, 2019
Продавец Niemczyk
Дата 25 октября 2019
Сохранность XF
Цена
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Польша Талер 1641 MS "Торунь" на аукционе iNumis - March 10, 2015
Продавец iNumis
Дата 10 марта 2015
Сохранность XF
Цена
******
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Польша Талер 1641 MS "Торунь" на аукционе CNG - December 5, 2000
Польша Талер 1641 MS "Торунь" на аукционе CNG - December 5, 2000
Из коллекции Каролькевича
Продавец CNG
Дата 5 декабря 2000
Сохранность VF
Цена
******
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Где продать?

Для продажи Талер 1641 "Торунь" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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