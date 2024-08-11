Талер 1636 года II "Тип 1635-1636" (Польша, Владислав IV)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Талер 1636 года со знаком II. Это серебряная монета периода Владислава IV отчеканена на быдгощском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2265 проданному на аукционе Classical Numismatic Group, LLC за 7250 USD. Торги состоялись 5 декабря 2000.

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