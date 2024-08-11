Польша Период: 1506-2020 1506-2020
Талер 1636 года II "Тип 1635-1636" (Польша, Владислав IV)
Фотография: Classical Numismatic Group, LLC
Техническая информация
- Металл Серебро
- Вес 33,6 гр
- Диаметр 44 мм
- Гурт Гладкий
Описание
- Страна Польша
- Период Владислав IV
- Номинал Талер
- Год 1636
- Правитель Владислав IV (Король польский)
- Монетный двор Быдгощ
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты Талер 1636 года со знаком II. Это серебряная монета периода Владислава IV отчеканена на быдгощском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2265 проданному на аукционе Classical Numismatic Group, LLC за 7250 USD. Торги состоялись 5 декабря 2000.
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