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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Талер 1636 года II "Тип 1635-1636" (Польша, Владислав IV)

Аверс монеты - Талер 1636 года II "Тип 1635-1636" - цена серебряной монеты - Польша, Владислав IV Реверс монеты - Талер 1636 года II "Тип 1635-1636" - цена серебряной монеты - Польша, Владислав IV

Фотография: Classical Numismatic Group, LLC

Техническая информация

  • Металл Серебро
  • Вес 33,6 гр
  • Диаметр 44 мм
  • Гурт Гладкий

Описание

  • Страна Польша
  • Период Владислав IV
  • Номинал Талер
  • Год 1636
  • Правитель Владислав IV (Король польский)
  • Монетный двор Быдгощ
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Талер 1636 года со знаком II. Это серебряная монета периода Владислава IV отчеканена на быдгощском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2265 проданному на аукционе Classical Numismatic Group, LLC за 7250 USD. Торги состоялись 5 декабря 2000.

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Польша Талер 1636 II на аукционе CNG - December 5, 2000
Польша Талер 1636 II на аукционе CNG - December 5, 2000
Из коллекции Каролькевича
Продавец CNG
Дата 5 декабря 2000
Сохранность Нет оценки
Цена
7250 $
Цена в валюте аукциона 7250 USD
Польша Талер 1636 II на аукционе Otto Helbing - April 24, 1904
Польша Талер 1636 II на аукционе Otto Helbing - April 24, 1904
Из коллекции Хелминского
Продавец Otto Helbing
Дата 24 апреля 1904
Сохранность VF
Цена
******
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Где продать?

Для продажи Талер 1636 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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