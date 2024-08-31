Польша Период: 1506-2020 1506-2020
Талер 1644 года GR "Гданьск" (Польша, Владислав IV)
Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal
Техническая информация
- Металл Серебро
- Вес 28,8 гр
- Диаметр 43 - 46 мм
- Гурт Гладкий
Описание
- Страна Польша
- Период Владислав IV
- Номинал Талер
- Год 1644
- Правитель Владислав IV (Король польский)
- Монетный двор Гданьск
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (3)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты Талер 1644 года "Гданьск" со знаком GR. Это серебряная монета периода Владислава IV отчеканена на Гданьском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 735 проданному на аукционе Dorotheum GmbH & Co KG за 17000 EUR. Торги состоялись 18 мая 2022.
Сохранность
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Где продать?
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