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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Талер 1644 года GR "Гданьск" (Польша, Владислав IV)

Аверс монеты - Талер 1644 года GR "Гданьск" - цена серебряной монеты - Польша, Владислав IV Реверс монеты - Талер 1644 года GR "Гданьск" - цена серебряной монеты - Польша, Владислав IV

Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal

Техническая информация

  • Металл Серебро
  • Вес 28,8 гр
  • Диаметр 43 - 46 мм
  • Гурт Гладкий

Описание

  • Страна Польша
  • Период Владислав IV
  • Номинал Талер
  • Год 1644
  • Правитель Владислав IV (Король польский)
  • Монетный двор Гданьск
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Талер 1644 года "Гданьск" со знаком GR. Это серебряная монета периода Владислава IV отчеканена на Гданьском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 735 проданному на аукционе Dorotheum GmbH & Co KG за 17000 EUR. Торги состоялись 18 мая 2022.

Сохранность
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  • Niemczyk (2)
Польша Талер 1644 GR "Гданьск" на аукционе Dorotheum - May 20, 2022
Продавец Dorotheum
Дата 20 мая 2022
Сохранность AU
Цена
17984 $
Цена в валюте аукциона 17000 EUR
Польша Талер 1644 GR "Гданьск" на аукционе Niemczyk - May 23, 2014
Польша Талер 1644 GR "Гданьск" на аукционе Niemczyk - May 23, 2014
Продавец Niemczyk
Дата 23 мая 2014
Сохранность VF
Цена
3610 $
Цена в валюте аукциона 11000 PLN
Польша Талер 1644 GR "Гданьск" на аукционе Niemczyk - October 18, 2013
Польша Талер 1644 GR "Гданьск" на аукционе Niemczyk - October 18, 2013
Продавец Niemczyk
Дата 18 октября 2013
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

Для продажи Талер 1644 "Гданьск" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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