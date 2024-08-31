Талер 1644 года GR "Гданьск" (Польша, Владислав IV)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Талер 1644 года "Гданьск" со знаком GR. Это серебряная монета периода Владислава IV отчеканена на Гданьском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 735 проданному на аукционе Dorotheum GmbH & Co KG за 17000 EUR. Торги состоялись 18 мая 2022.

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