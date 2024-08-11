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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Талер 1642 года MS "Торунь" (Польша, Владислав IV)

Аверс монеты - Талер 1642 года MS "Торунь" - цена серебряной монеты - Польша, Владислав IV Реверс монеты - Талер 1642 года MS "Торунь" - цена серебряной монеты - Польша, Владислав IV

Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal

Техническая информация

  • Металл Серебро
  • Вес 28,8 гр
  • Диаметр 42 - 46 мм
  • Гурт Гладкий

Описание

  • Страна Польша
  • Период Владислав IV
  • Номинал Талер
  • Год 1642
  • Правитель Владислав IV (Король польский)
  • Монетный двор Торунь
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (12)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Талер 1642 года "Торунь" со знаком MS. Это серебряная монета периода Владислава IV отчеканена на торуньском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 602 проданному на аукционе Antykwariat Dawid Janas за 90000 PLN. Торги состоялись 10 марта 2018.

Сохранность
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  • Wójcicki (1)
Польша Талер 1642 MS "Торунь" на аукционе Wójcicki - March 17, 2024
Польша Талер 1642 MS "Торунь" на аукционе Wójcicki - March 17, 2024
Продавец Wójcicki
Дата 17 марта 2024
Сохранность AU53 NGC
Цена
22767 $
Цена в валюте аукциона 90000 PLN
Продавец WCN
Дата 18 ноября 2023
Сохранность VF
Цена
17422 $
Цена в валюте аукциона 70000 PLN
Польша Талер 1642 MS "Торунь" на аукционе Niemczyk - September 24, 2021
Польша Талер 1642 MS "Торунь" на аукционе Niemczyk - September 24, 2021
Продавец Niemczyk
Дата 24 сентября 2021
Сохранность VF DETAILS PCGS
Цена
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Польша Талер 1642 MS "Торунь" на аукционе Niemczyk - October 16, 2020
Польша Талер 1642 MS "Торунь" на аукционе Niemczyk - October 16, 2020
Продавец Niemczyk
Дата 16 октября 2020
Сохранность AU
Цена
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Польша Талер 1642 MS "Торунь" на аукционе VL Nummus - September 15, 2019
Продавец VL Nummus
Дата 15 сентября 2019
Сохранность VF
Цена
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Польша Талер 1642 MS "Торунь" на аукционе Janas - March 10, 2018
Польша Талер 1642 MS "Торунь" на аукционе Janas - March 10, 2018
Продавец Janas
Дата 10 марта 2018
Сохранность UNC
Цена
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Польша Талер 1642 MS "Торунь" на аукционе Niemczyk - April 21, 2017
Польша Талер 1642 MS "Торунь" на аукционе Niemczyk - April 21, 2017
Продавец Niemczyk
Дата 21 апреля 2017
Сохранность VF DETAILS PCGS
Цена
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Польша Талер 1642 MS "Торунь" на аукционе Niemczyk - October 18, 2013
Польша Талер 1642 MS "Торунь" на аукционе Niemczyk - October 18, 2013
Продавец Niemczyk
Дата 18 октября 2013
Сохранность VF
Цена
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Польша Талер 1642 MS "Торунь" на аукционе PDA & PGN - January 19, 2013
Продавец PDA & PGN
Дата 19 января 2013
Сохранность VF
Цена
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Польша Талер 1642 MS "Торунь" на аукционе Westfälische - September 13, 2011
Продавец Westfälische
Дата 13 сентября 2011
Сохранность VF
Цена
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Продавец WCN
Дата 11 июня 2005
Сохранность VF
Цена
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Продавец WCN
Дата 18 мая 1996
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

Для продажи Талер 1642 "Торунь" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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