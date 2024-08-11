Польша Период: 1506-2020 1506-2020
Талер 1642 года MS "Торунь" (Польша, Владислав IV)
Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal
Техническая информация
- Металл Серебро
- Вес 28,8 гр
- Диаметр 42 - 46 мм
- Гурт Гладкий
Описание
- Страна Польша
- Период Владислав IV
- Номинал Талер
- Год 1642
- Правитель Владислав IV (Король польский)
- Монетный двор Торунь
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (12)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты Талер 1642 года "Торунь" со знаком MS. Это серебряная монета периода Владислава IV отчеканена на торуньском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 602 проданному на аукционе Antykwariat Dawid Janas за 90000 PLN. Торги состоялись 10 марта 2018.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Wójcicki
Дата 17 марта 2024
Сохранность AU53 NGC
Цена
22767 $
Цена в валюте аукциона 90000 PLN
Продавец Niemczyk
Дата 24 сентября 2021
Сохранность VF DETAILS PCGS
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 16 октября 2020
Сохранность AU
Цена
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Продавец VL Nummus
Дата 15 сентября 2019
Сохранность VF
Цена
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Продавец Janas
Дата 10 марта 2018
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 21 апреля 2017
Сохранность VF DETAILS PCGS
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 18 октября 2013
Сохранность VF
Цена
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Продавец PDA & PGN
Дата 19 января 2013
Сохранность VF
Цена
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Продавец Westfälische
Дата 13 сентября 2011
Сохранность VF
Цена
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Где продать?
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