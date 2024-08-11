Талер 1642 года MS "Торунь" (Польша, Владислав IV)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Талер 1642 года "Торунь" со знаком MS. Это серебряная монета периода Владислава IV отчеканена на торуньском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 602 проданному на аукционе Antykwariat Dawid Janas за 90000 PLN. Торги состоялись 10 марта 2018.

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