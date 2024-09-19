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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Монеты Польши 1642 года

Золотые монеты

Аверс
Реверс
10 дукатов (Португал) без года (1632-1648) Донатив
Средняя цена 97000 $
Продажи
0 3
Аверс
Реверс
7 дукатов без года (1632-1648) Донатив
Средняя цена 99000 $
Продажи
0 1
Аверс
Реверс
6 дукатов без года (1632-1648) Донатив
Средняя цена 53000 $
Продажи
0 3
Аверс
Реверс
5 дукатов 1642 GG
Средняя цена 240000 $
Продажи
0 3
Аверс
Реверс
Дукат 1642 GR Гданьск
Средняя цена 9400 $
Продажи
0 3
Аверс
Реверс
Дукат 1642 MS Торунь
Средняя цена 19000 $
Продажи
0 8
Аверс
Реверс
Дукат 1642 GG
Средняя цена 59000 $
Продажи
0 6

Серебряные монеты

Аверс
Реверс
Талер 1642 GG
Средняя цена 6300 $
Продажи
0 56
Аверс
Реверс
Талер 1642 GR Гданьск
Средняя цена 12000 $
Продажи
0 6
Аверс
Реверс
Талер 1642 MS Торунь
Средняя цена 11000 $
Продажи
0 12
Аверс
Реверс
Полталера без года (1633-1648) II
Средняя цена 12000 $
Продажи
0 2
Аверс
Реверс
Полталера без года (1633-1648)
Средняя цена
Продажи
0 8
Аверс
Реверс
Полталера 1642 GG
Средняя цена 8500 $
Продажи
0 7
Аверс
Реверс
Полталера 1642 MS Торунь
Средняя цена
Продажи
0 0

Донативные монеты

Аверс
Реверс
7 дукатов без года (1632-1648) Донатив Гданьск
Средняя цена
Продажи
0 1
Аверс
Реверс
5 дукатов без года (1632-1648) GR Донатив Гданьск
Средняя цена 34000 $
Продажи
0 3
Аверс
Реверс
4 дуката 1642 GR Донатив Гданьск
Средняя цена
Продажи
0 0
Аверс
Реверс
3 дуката 1642 GR Донатив Гданьск
Средняя цена 32000 $
Продажи
0 2
Аверс
Реверс
2 дуката 1642 GR Донатив Гданьск
Средняя цена 70000 $
Продажи
0 3
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