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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

5 дукатов 1642 года GG (Польша, Владислав IV)

Аверс монеты - 5 дукатов 1642 года GG - цена золотой монеты - Польша, Владислав IV Реверс монеты - 5 дукатов 1642 года GG - цена золотой монеты - Польша, Владислав IV

Фотография: Otto Helbing

Техническая информация

  • Металл Золото
  • Вес 17,5 гр
  • Диаметр 34 мм
  • Гурт Гладкий

Описание

  • Страна Польша
  • Период Владислав IV
  • Номинал 5 дукатов
  • Год 1642
  • Правитель Владислав IV (Король польский)
  • Монетный двор Быдгощ
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 5 дукатов 1642 года со знаком GG. Это золотая монета периода Владислава IV отчеканена на быдгощском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 35 проданному на аукционе Warszawskie Centrum Numizmatyczne за 740000 PLN. Торги состоялись 24 февраля 2012.

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Продавец WCN
Дата 24 февраля 2012
Сохранность UNC
Цена
238210 $
Цена в валюте аукциона 740000 PLN
Польша 5 дукатов 1642 GG на аукционе UBS - September 10, 2000
Продавец UBS
Дата 10 сентября 2000
Сохранность VF
Цена
Польша 5 дукатов 1642 GG на аукционе Otto Helbing - April 24, 1904
Польша 5 дукатов 1642 GG на аукционе Otto Helbing - April 24, 1904
Из коллекции Хелминского
Продавец Otto Helbing
Дата 24 апреля 1904
Сохранность XF
Цена
1000 ℳ︁
Цена в валюте аукциона 1000 Mark

Где продать?

Для продажи 5 дукатов 1642 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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