5 дукатов 1642 года GG (Польша, Владислав IV)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 5 дукатов 1642 года со знаком GG. Это золотая монета периода Владислава IV отчеканена на быдгощском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 35 проданному на аукционе Warszawskie Centrum Numizmatyczne за 740000 PLN. Торги состоялись 24 февраля 2012.

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