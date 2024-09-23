Польша Период: 1506-2020 1506-2020
5 дукатов 1642 года GG (Польша, Владислав IV)
Фотография: Otto Helbing
Техническая информация
- Металл Золото
- Вес 17,5 гр
- Диаметр 34 мм
- Гурт Гладкий
Описание
- Страна Польша
- Период Владислав IV
- Номинал 5 дукатов
- Год 1642
- Правитель Владислав IV (Король польский)
- Монетный двор Быдгощ
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (3)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты 5 дукатов 1642 года со знаком GG. Это золотая монета периода Владислава IV отчеканена на быдгощском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 35 проданному на аукционе Warszawskie Centrum Numizmatyczne за 740000 PLN. Торги состоялись 24 февраля 2012.
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