Польша Период: 1506-2020 1506-2020
Дукат 1642 года MS "Торунь" (Польша, Владислав IV)
Цены на аукционах (8)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты Дукат 1642 года "Торунь" со знаком MS. Это золотая монета периода Владислава IV отчеканена на торуньском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 863 проданному на аукционе Stary Sklep за 165000 PLN. Торги состоялись 12 февраля 2022.
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Продавец Niemczyk
Дата 15 сентября 2023
Сохранность UNC
Цена
23862 $
Цена в валюте аукциона 104000 PLN
Продавец Numimarket
Дата 11 мая 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец Stary Sklep
Дата 13 февраля 2022
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Продавец Teutoburger
Дата 6 декабря 2019
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Продавец CNG
Дата 10 января 2018
Сохранность UNC DETAILS NGC
Цена
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Где продать?
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