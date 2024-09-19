Дукат 1642 года MS "Торунь" (Польша, Владислав IV)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Дукат 1642 года "Торунь" со знаком MS. Это золотая монета периода Владислава IV отчеканена на торуньском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 863 проданному на аукционе Stary Sklep за 165000 PLN. Торги состоялись 12 февраля 2022.

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