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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Дукат 1642 года MS "Торунь" (Польша, Владислав IV)

Аверс монеты - Дукат 1642 года MS "Торунь" - цена золотой монеты - Польша, Владислав IV Реверс монеты - Дукат 1642 года MS "Торунь" - цена золотой монеты - Польша, Владислав IV

Фотография: Classical Numismatic Group

Техническая информация

  • Металл Золото
  • Вес 3,5 гр
  • Диаметр 23 - 23,6 мм
  • Гурт Гладкий

Описание

  • Страна Польша
  • Период Владислав IV
  • Номинал Дукат
  • Год 1642
  • Правитель Владислав IV (Король польский)
  • Монетный двор Торунь
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (8)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Дукат 1642 года "Торунь" со знаком MS. Это золотая монета периода Владислава IV отчеканена на торуньском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 863 проданному на аукционе Stary Sklep за 165000 PLN. Торги состоялись 12 февраля 2022.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • Spink (1)
  • Stary Sklep (1)
  • Teutoburger (1)
Польша Дукат 1642 MS "Торунь" на аукционе Niemczyk - September 15, 2023
Польша Дукат 1642 MS "Торунь" на аукционе Niemczyk - September 15, 2023
Продавец Niemczyk
Дата 15 сентября 2023
Сохранность UNC
Цена
23862 $
Цена в валюте аукциона 104000 PLN
Польша Дукат 1642 MS "Торунь" на аукционе Künker - June 24, 2022
Продавец Künker
Дата 24 июня 2022
Сохранность XF
Цена
10520 $
Цена в валюте аукциона 10000 EUR
Польша Дукат 1642 MS "Торунь" на аукционе Numimarket - May 11, 2022
Польша Дукат 1642 MS "Торунь" на аукционе Numimarket - May 11, 2022
Продавец Numimarket
Дата 11 мая 2022
Сохранность XF
Цена
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Польша Дукат 1642 MS "Торунь" на аукционе Stary Sklep - February 13, 2022
Польша Дукат 1642 MS "Торунь" на аукционе Stary Sklep - February 13, 2022
Продавец Stary Sklep
Дата 13 февраля 2022
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Польша Дукат 1642 MS "Торунь" на аукционе Teutoburger - December 6, 2019
Продавец Teutoburger
Дата 6 декабря 2019
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Польша Дукат 1642 MS "Торунь" на аукционе CNG - January 10, 2018
Продавец CNG
Дата 10 января 2018
Сохранность UNC DETAILS NGC
Цена
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Польша Дукат 1642 MS "Торунь" на аукционе Spink - June 26, 2016
Продавец Spink
Дата 26 июня 2016
Сохранность XF
Цена
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Польша Дукат 1642 MS "Торунь" на аукционе Niemczyk - October 20, 2012
Польша Дукат 1642 MS "Торунь" на аукционе Niemczyk - October 20, 2012
Продавец Niemczyk
Дата 20 октября 2012
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

Для продажи Дукат 1642 "Торунь" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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