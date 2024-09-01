Польша Период: 1506-2020 1506-2020
Донатив 3 дуката 1642 года GR "Гданьск" (Польша, Владислав IV)
Фотография: SINCONA AG
Техническая информация
- Металл Золото
- Вес 10,45 гр
- Диаметр 34 мм
- Гурт Гладкий
Описание
- Страна Польша
- Период Владислав IV
- Номинал 3 дуката
- Год 1642
- Правитель Владислав IV (Король польский)
- Монетный двор Гданьск
- Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты Донатив 3 дуката 1642 года "Гданьск" со знаком GR. Это золотая монета периода Владислава IV отчеканена на Гданьском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2868 проданному на аукционе SINCONA AG за 32000 CHF. Торги состоялись 23 октября 2018.
Сохранность
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- SINCONA (1)
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