Донатив 3 дуката 1642 года GR "Гданьск" (Польша, Владислав IV)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Донатив 3 дуката 1642 года "Гданьск" со знаком GR. Это золотая монета периода Владислава IV отчеканена на Гданьском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2868 проданному на аукционе SINCONA AG за 32000 CHF. Торги состоялись 23 октября 2018.

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