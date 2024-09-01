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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Донатив 3 дуката 1642 года GR "Гданьск" (Польша, Владислав IV)

Аверс монеты - Донатив 3 дуката 1642 года GR "Гданьск" - цена золотой монеты - Польша, Владислав IV Реверс монеты - Донатив 3 дуката 1642 года GR "Гданьск" - цена золотой монеты - Польша, Владислав IV

Фотография: SINCONA AG

Техническая информация

  • Металл Золото
  • Вес 10,45 гр
  • Диаметр 34 мм
  • Гурт Гладкий

Описание

  • Страна Польша
  • Период Владислав IV
  • Номинал 3 дуката
  • Год 1642
  • Правитель Владислав IV (Король польский)
  • Монетный двор Гданьск
  • Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Донатив 3 дуката 1642 года "Гданьск" со знаком GR. Это золотая монета периода Владислава IV отчеканена на Гданьском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2868 проданному на аукционе SINCONA AG за 32000 CHF. Торги состоялись 23 октября 2018.

Сохранность
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  • SINCONA (1)
Польша 3 дуката 1642 GR "Гданьск" (Донатив) на аукционе SINCONA - October 24, 2018
Продавец SINCONA
Дата 24 октября 2018
Сохранность VF
Цена
32108 $
Цена в валюте аукциона 32000 CHF
Польша 3 дуката 1642 GR "Гданьск" (Донатив) на аукционе Künker - September 23, 2003
Продавец Künker
Дата 23 сентября 2003
Сохранность XF
Цена
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Где продать?

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