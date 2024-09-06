Польша Период: 1506-2020 1506-2020
Дукат 1642 года GG (Польша, Владислав IV)
Цены на аукционах (6)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты Дукат 1642 года со знаком GG. Это золотая монета периода Владислава IV отчеканена на быдгощском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 185 проданному на аукционе Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal за 250000 PLN. Торги состоялись 16 октября 2020.
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Продавец Niemczyk
Дата 16 октября 2020
Сохранность MS62 NGC
Цена
64249 $
Цена в валюте аукциона 250000 PLN
Из коллекции Каролькевича
Продавец CNG
Дата 5 декабря 2000
Сохранность AU
Цена
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