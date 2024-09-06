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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Дукат 1642 года GG (Польша, Владислав IV)

Аверс монеты - Дукат 1642 года GG - цена золотой монеты - Польша, Владислав IV Реверс монеты - Дукат 1642 года GG - цена золотой монеты - Польша, Владислав IV

Фотография: Fritz Rudolf Künker - Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • Металл Золото
  • Вес 3,5 гр
  • Диаметр 22 мм
  • Гурт Гладкий

Описание

  • Страна Польша
  • Период Владислав IV
  • Номинал Дукат
  • Год 1642
  • Правитель Владислав IV (Король польский)
  • Монетный двор Быдгощ
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (6)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Дукат 1642 года со знаком GG. Это золотая монета периода Владислава IV отчеканена на быдгощском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 185 проданному на аукционе Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal за 250000 PLN. Торги состоялись 16 октября 2020.

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Польша Дукат 1642 GG на аукционе Niemczyk - October 16, 2020
Польша Дукат 1642 GG на аукционе Niemczyk - October 16, 2020
Продавец Niemczyk
Дата 16 октября 2020
Сохранность MS62 NGC
Цена
64249 $
Цена в валюте аукциона 250000 PLN
Польша Дукат 1642 GG на аукционе Künker - July 3, 2014
Продавец Künker
Дата 3 июля 2014
Сохранность VF
Цена
54554 $
Цена в валюте аукциона 40000 EUR
Польша Дукат 1642 GG на аукционе CNG - December 5, 2000
Польша Дукат 1642 GG на аукционе CNG - December 5, 2000
Из коллекции Каролькевича
Продавец CNG
Дата 5 декабря 2000
Сохранность AU
Цена
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Польша Дукат 1642 GG на аукционе Felix Schiessinger - September 14, 1930
Польша Дукат 1642 GG на аукционе Felix Schiessinger - September 14, 1930
Из коллекции Франкевича
Продавец Felix Schiessinger
Дата 14 сентября 1930
Сохранность XF
Цена
Польша Дукат 1642 GG на аукционе Adolph Hess Nachfolger - March 29, 1908
Польша Дукат 1642 GG на аукционе Adolph Hess Nachfolger - March 29, 1908
Из коллекции Кубицкого
Продавец Adolph Hess Nachfolger
Дата 29 марта 1908
Сохранность VF
Цена
Польша Дукат 1642 GG на аукционе Otto Helbing - April 24, 1904
Польша Дукат 1642 GG на аукционе Otto Helbing - April 24, 1904
Из коллекции Хелминского
Продавец Otto Helbing
Дата 24 апреля 1904
Сохранность XF
Цена
******
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Где продать?

Для продажи Дукат 1642 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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