Полталера 1642 года GG "Тип 1640-1647" (Польша, Владислав IV)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Полталера 1642 года со знаком GG. Это серебряная монета периода Владислава IV отчеканена на быдгощском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 668 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 9500 EUR. Торги состоялись 29 января 2015.

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