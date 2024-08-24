Польша Период: 1506-2020 1506-2020
Полталера 1642 года GG "Тип 1640-1647" (Польша, Владислав IV)
Цены на аукционах (7)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты Полталера 1642 года со знаком GG. Это серебряная монета периода Владислава IV отчеканена на быдгощском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 668 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 9500 EUR. Торги состоялись 29 января 2015.
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Продавец Poznański Dom Aukcyjny
Дата 21 сентября 2019
Сохранность VF
Цена
6315 $
Цена в валюте аукциона 25000 PLN
Из коллекции Каролькевича
Продавец CNG
Дата 5 декабря 2000
Сохранность VF
Цена
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