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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Полталера 1642 года GG "Тип 1640-1647" (Польша, Владислав IV)

Аверс монеты - Полталера 1642 года GG "Тип 1640-1647" - цена серебряной монеты - Польша, Владислав IV Реверс монеты - Полталера 1642 года GG "Тип 1640-1647" - цена серебряной монеты - Польша, Владислав IV

Фотография: Poznański Dom Aukcyjny

Техническая информация

  • Металл Серебро
  • Вес 14,4 гр
  • Диаметр 33 - 35 мм
  • Гурт Гладкий

Описание

  • Страна Польша
  • Период Владислав IV
  • Номинал Полталера
  • Год 1642
  • Правитель Владислав IV (Король польский)
  • Монетный двор Быдгощ
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (7)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Полталера 1642 года со знаком GG. Это серебряная монета периода Владислава IV отчеканена на быдгощском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 668 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 9500 EUR. Торги состоялись 29 января 2015.

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Польша Полталера 1642 GG на аукционе Poznański Dom Aukcyjny - September 21, 2019
Польша Полталера 1642 GG на аукционе Poznański Dom Aukcyjny - September 21, 2019
Продавец Poznański Dom Aukcyjny
Дата 21 сентября 2019
Сохранность VF
Цена
6315 $
Цена в валюте аукциона 25000 PLN
Польша Полталера 1642 GG на аукционе Künker - January 29, 2015
Продавец Künker
Дата 29 января 2015
Сохранность VF
Цена
10734 $
Цена в валюте аукциона 9500 EUR
Продавец WCN
Дата 11 июня 2005
Сохранность VF
Цена
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Польша Полталера 1642 GG на аукционе CNG - December 5, 2000
Польша Полталера 1642 GG на аукционе CNG - December 5, 2000
Из коллекции Каролькевича
Продавец CNG
Дата 5 декабря 2000
Сохранность VF
Цена
******
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Польша Полталера 1642 GG на аукционе Leo Hamburger - May 8, 1932
Польша Полталера 1642 GG на аукционе Leo Hamburger - May 8, 1932
Из коллекции Хоминьского
Продавец Leo Hamburger
Дата 8 мая 1932
Сохранность XF
Цена
Польша Полталера 1642 GG на аукционе Felix Schiessinger - September 14, 1930
Польша Полталера 1642 GG на аукционе Felix Schiessinger - September 14, 1930
Из коллекции Франкевича
Продавец Felix Schiessinger
Дата 14 сентября 1930
Сохранность VF
Цена
Польша Полталера 1642 GG на аукционе Otto Helbing - April 24, 1904
Польша Полталера 1642 GG на аукционе Otto Helbing - April 24, 1904
Из коллекции Хелминского
Продавец Otto Helbing
Дата 24 апреля 1904
Сохранность VF
Цена
******
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Где продать?

Для продажи Полталера 1642 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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