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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Талер 1642 года GR "Гданьск" (Польша, Владислав IV)

Аверс монеты - Талер 1642 года GR "Гданьск" - цена серебряной монеты - Польша, Владислав IV Реверс монеты - Талер 1642 года GR "Гданьск" - цена серебряной монеты - Польша, Владислав IV

Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal

Техническая информация

  • Металл Серебро
  • Вес 28,8 гр
  • Диаметр 43 - 46 мм
  • Гурт Гладкий

Описание

  • Страна Польша
  • Период Владислав IV
  • Номинал Талер
  • Год 1642
  • Правитель Владислав IV (Король польский)
  • Монетный двор Гданьск
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (6)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Талер 1642 года "Гданьск" со знаком GR. Это серебряная монета периода Владислава IV отчеканена на Гданьском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 3180 проданному на аукционе MARCINIAK | DOM AUKCYJNY за 90000 PLN. Торги состоялись 6 октября 2022.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Польша Талер 1642 GR "Гданьск" на аукционе MARCINIAK - October 13, 2022
Польша Талер 1642 GR "Гданьск" на аукционе MARCINIAK - October 13, 2022
Продавец MARCINIAK
Дата 13 октября 2022
Сохранность XF
Цена
18034 $
Цена в валюте аукциона 90000 PLN
Польша Талер 1642 GR "Гданьск" на аукционе MARCINIAK - February 10, 2022
Польша Талер 1642 GR "Гданьск" на аукционе MARCINIAK - February 10, 2022
Продавец MARCINIAK
Дата 10 февраля 2022
Сохранность VF
Цена
8131 $
Цена в валюте аукциона 32000 PLN
Польша Талер 1642 GR "Гданьск" на аукционе Niemczyk - October 20, 2017
Польша Талер 1642 GR "Гданьск" на аукционе Niemczyk - October 20, 2017
Продавец Niemczyk
Дата 20 октября 2017
Сохранность AU50 NGC
Цена
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Польша Талер 1642 GR "Гданьск" на аукционе Niemczyk - October 20, 2017
Польша Талер 1642 GR "Гданьск" на аукционе Niemczyk - October 20, 2017
Продавец Niemczyk
Дата 20 октября 2017
Сохранность XF
Цена
******
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Польша Талер 1642 GR "Гданьск" на аукционе Niemczyk - October 18, 2013
Польша Талер 1642 GR "Гданьск" на аукционе Niemczyk - October 18, 2013
Продавец Niemczyk
Дата 18 октября 2013
Сохранность XF
Цена
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Польша Талер 1642 GR "Гданьск" на аукционе Künker - June 26, 2002
Продавец Künker
Дата 26 июня 2002
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

Для продажи Талер 1642 "Гданьск" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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