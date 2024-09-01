Польша Период: 1506-2020 1506-2020
Талер 1642 года GR "Гданьск" (Польша, Владислав IV)
Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal
Техническая информация
- Металл Серебро
- Вес 28,8 гр
- Диаметр 43 - 46 мм
- Гурт Гладкий
Описание
- Страна Польша
- Период Владислав IV
- Номинал Талер
- Год 1642
- Правитель Владислав IV (Король польский)
- Монетный двор Гданьск
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (6)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты Талер 1642 года "Гданьск" со знаком GR. Это серебряная монета периода Владислава IV отчеканена на Гданьском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 3180 проданному на аукционе MARCINIAK | DOM AUKCYJNY за 90000 PLN. Торги состоялись 6 октября 2022.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец MARCINIAK
Дата 13 октября 2022
Сохранность XF
Цена
18034 $
Цена в валюте аукциона 90000 PLN
Продавец Niemczyk
Дата 20 октября 2017
Сохранность AU50 NGC
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 20 октября 2017
Сохранность XF
Цена
******
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Продавец Niemczyk
Дата 18 октября 2013
Сохранность XF
Цена
******
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Где продать?
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