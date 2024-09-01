Польша Период: 1506-2020 1506-2020
Дукат 1642 года GR "Гданьск" (Польша, Владислав IV)
Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal
Техническая информация
- Металл Золото
- Вес 3,5 гр
- Диаметр 23 - 24 мм
- Гурт Гладкий
Описание
- Страна Польша
- Период Владислав IV
- Номинал Дукат
- Год 1642
- Правитель Владислав IV (Король польский)
- Монетный двор Гданьск
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (3)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты Дукат 1642 года "Гданьск" со знаком GR. Это золотая монета периода Владислава IV отчеканена на Гданьском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 415 проданному на аукционе Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal за 38500 PLN. Торги состоялись 14 июня 2019.
Сохранность
Прочие фильтры
- Все фирмы
- Niemczyk (1)
- Otto Helbing (1)
- Spink (1)
Продавец Spink
Дата 21 марта 2016
Сохранность Нет оценки
Цена
8651 $
Цена в валюте аукциона 6000 GBP
Где продать?
Для продажи Дукат 1642 "Гданьск" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
Популярные разделы
Категория
Год
Поиск