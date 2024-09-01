Дукат 1642 года GR "Гданьск" (Польша, Владислав IV)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Дукат 1642 года "Гданьск" со знаком GR. Это золотая монета периода Владислава IV отчеканена на Гданьском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 415 проданному на аукционе Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal за 38500 PLN. Торги состоялись 14 июня 2019.

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