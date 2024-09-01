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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Дукат 1642 года GR "Гданьск" (Польша, Владислав IV)

Аверс монеты - Дукат 1642 года GR "Гданьск" - цена золотой монеты - Польша, Владислав IV Реверс монеты - Дукат 1642 года GR "Гданьск" - цена золотой монеты - Польша, Владислав IV

Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal

Техническая информация

  • Металл Золото
  • Вес 3,5 гр
  • Диаметр 23 - 24 мм
  • Гурт Гладкий

Описание

  • Страна Польша
  • Период Владислав IV
  • Номинал Дукат
  • Год 1642
  • Правитель Владислав IV (Король польский)
  • Монетный двор Гданьск
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Дукат 1642 года "Гданьск" со знаком GR. Это золотая монета периода Владислава IV отчеканена на Гданьском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 415 проданному на аукционе Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal за 38500 PLN. Торги состоялись 14 июня 2019.

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Польша Дукат 1642 GR "Гданьск" на аукционе Niemczyk - June 14, 2019
Польша Дукат 1642 GR "Гданьск" на аукционе Niemczyk - June 14, 2019
Продавец Niemczyk
Дата 14 июня 2019
Сохранность VF
Цена
10178 $
Цена в валюте аукциона 38500 PLN
Польша Дукат 1642 GR "Гданьск" на аукционе Spink - March 21, 2016
Продавец Spink
Дата 21 марта 2016
Сохранность Нет оценки
Цена
8651 $
Цена в валюте аукциона 6000 GBP
Польша Дукат 1642 GR "Гданьск" на аукционе Otto Helbing - April 24, 1904
Польша Дукат 1642 GR "Гданьск" на аукционе Otto Helbing - April 24, 1904
Из коллекции Хелминского
Продавец Otto Helbing
Дата 24 апреля 1904
Сохранность VF
Цена
******
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Где продать?

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