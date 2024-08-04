Польша Период: 1506-2020 1506-2020
Талер 1642 года GG (Польша, Владислав IV)
Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal
Техническая информация
- Металл Серебро
- Вес 28,8 гр
- Диаметр 44 мм
- Гурт Гладкий
Описание
- Страна Польша
- Период Владислав IV
- Номинал Талер
- Год 1642
- Правитель Владислав IV (Король польский)
- Монетный двор Быдгощ
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (56)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты Талер 1642 года со знаком GG. Это серебряная монета периода Владислава IV отчеканена на быдгощском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1005 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 12000 EUR. Торги состоялись 17 июня 2013.
Сохранность
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Продавец Heritage
Дата 15 июля 2024
Сохранность XF DETAILS NGC
Цена
6600 $
Цена в валюте аукциона 6600 USD
Продавец Stary Sklep
Дата 15 октября 2023
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 9 декабря 2022
Сохранность XF45 NGC
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 13 октября 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 16 сентября 2022
Сохранность XF40 NGC
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 9 июня 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец Spink
Дата 15 января 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 18 июня 2021
Сохранность XF
Цена
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Продавец Gorny & Mosch
Дата 20 апреля 2021
Сохранность XF
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 19 марта 2021
Сохранность XF
Цена
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Продавец New York Sale
Дата 14 января 2021
Сохранность AU55 PCGS
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 25 октября 2019
Сохранность XF45 NGC
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 10 октября 2018
Сохранность XF
Цена
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Где продать?
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