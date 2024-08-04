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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Талер 1642 года GG (Польша, Владислав IV)

Аверс монеты - Талер 1642 года GG - цена серебряной монеты - Польша, Владислав IV Реверс монеты - Талер 1642 года GG - цена серебряной монеты - Польша, Владислав IV

Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal

Техническая информация

  • Металл Серебро
  • Вес 28,8 гр
  • Диаметр 44 мм
  • Гурт Гладкий

Описание

  • Страна Польша
  • Период Владислав IV
  • Номинал Талер
  • Год 1642
  • Правитель Владислав IV (Король польский)
  • Монетный двор Быдгощ
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (56)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Талер 1642 года со знаком GG. Это серебряная монета периода Владислава IV отчеканена на быдгощском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1005 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 12000 EUR. Торги состоялись 17 июня 2013.

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Польша Талер 1642 GG на аукционе Heritage - July 15, 2024
Продавец Heritage
Дата 15 июля 2024
Сохранность XF DETAILS NGC
Цена
6600 $
Цена в валюте аукциона 6600 USD
Польша Талер 1642 GG на аукционе Künker - June 19, 2024
Продавец Künker
Дата 19 июня 2024
Сохранность VF
Цена
4726 $
Цена в валюте аукциона 4400 EUR
Польша Талер 1642 GG на аукционе Stary Sklep - October 15, 2023
Польша Талер 1642 GG на аукционе Stary Sklep - October 15, 2023
Продавец Stary Sklep
Дата 15 октября 2023
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Продавец WCN
Дата 13 мая 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша Талер 1642 GG на аукционе Niemczyk - December 9, 2022
Польша Талер 1642 GG на аукционе Niemczyk - December 9, 2022
Продавец Niemczyk
Дата 9 декабря 2022
Сохранность XF45 NGC
Цена
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Польша Талер 1642 GG на аукционе MARCINIAK - October 13, 2022
Польша Талер 1642 GG на аукционе MARCINIAK - October 13, 2022
Продавец MARCINIAK
Дата 13 октября 2022
Сохранность VF
Цена
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Польша Талер 1642 GG на аукционе Niemczyk - September 16, 2022
Польша Талер 1642 GG на аукционе Niemczyk - September 16, 2022
Продавец Niemczyk
Дата 16 сентября 2022
Сохранность XF40 NGC
Цена
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Польша Талер 1642 GG на аукционе MARCINIAK - June 9, 2022
Польша Талер 1642 GG на аукционе MARCINIAK - June 9, 2022
Продавец MARCINIAK
Дата 9 июня 2022
Сохранность VF
Цена
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Польша Талер 1642 GG на аукционе Spink - January 15, 2022
Продавец Spink
Дата 15 января 2022
Сохранность VF
Цена
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Польша Талер 1642 GG на аукционе MARCINIAK - June 18, 2021
Польша Талер 1642 GG на аукционе MARCINIAK - June 18, 2021
Продавец MARCINIAK
Дата 18 июня 2021
Сохранность XF
Цена
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Продавец WCN
Дата 15 мая 2021
Сохранность XF
Цена
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Польша Талер 1642 GG на аукционе Gorny & Mosch - April 20, 2021
Продавец Gorny & Mosch
Дата 20 апреля 2021
Сохранность XF
Цена
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Польша Талер 1642 GG на аукционе Niemczyk - March 19, 2021
Польша Талер 1642 GG на аукционе Niemczyk - March 19, 2021
Продавец Niemczyk
Дата 19 марта 2021
Сохранность XF
Цена
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Польша Талер 1642 GG на аукционе New York Sale - January 14, 2021
Продавец New York Sale
Дата 14 января 2021
Сохранность AU55 PCGS
Цена
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Продавец WCN
Дата 14 ноября 2020
Сохранность XF
Цена
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Продавец WCN
Дата 16 ноября 2019
Сохранность VF
Цена
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Польша Талер 1642 GG на аукционе Niemczyk - October 25, 2019
Польша Талер 1642 GG на аукционе Niemczyk - October 25, 2019
Продавец Niemczyk
Дата 25 октября 2019
Сохранность XF45 NGC
Цена
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Польша Талер 1642 GG на аукционе SINCONA - May 22, 2019
Продавец SINCONA
Дата 22 мая 2019
Сохранность XF
Цена
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Продавец WCN
Дата 17 ноября 2018
Сохранность XF
Цена
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Польша Талер 1642 GG на аукционе MARCINIAK - October 10, 2018
Польша Талер 1642 GG на аукционе MARCINIAK - October 10, 2018
Продавец MARCINIAK
Дата 10 октября 2018
Сохранность XF
Цена
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Польша Талер 1642 GG на аукционе Niemczyk - September 7, 2018
Польша Талер 1642 GG на аукционе Niemczyk - September 7, 2018
Продавец Niemczyk
Дата 7 сентября 2018
Сохранность XF
Цена
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Где продать?

Для продажи Талер 1642 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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