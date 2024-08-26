Польша Период: 1506-2020 1506-2020
Донатив 4 дуката 1642 года GR "Гданьск" (Польша, Владислав IV)
Техническая информация
- Металл Золото
- Вес 14,2 гр
- Диаметр 34 мм
- Гурт Гладкий
Описание
- Страна Польша
- Период Владислав IV
- Номинал 4 дуката
- Год 1642
- Правитель Владислав IV (Король польский)
- Монетный двор Гданьск
- Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (0)
Цены на аукционах
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