Донатив 2 дуката 1642 года GR "Гданьск" (Польша, Владислав IV)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Донатив 2 дуката 1642 года "Гданьск" со знаком GR. Это золотая монета периода Владислава IV отчеканена на Гданьском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 407 проданному на аукционе Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal за 320000 PLN. Торги состоялись 19 марта 2021.

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