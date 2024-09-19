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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Донатив 2 дуката 1642 года GR "Гданьск" (Польша, Владислав IV)

Аверс монеты - Донатив 2 дуката 1642 года GR "Гданьск" - цена золотой монеты - Польша, Владислав IV Реверс монеты - Донатив 2 дуката 1642 года GR "Гданьск" - цена золотой монеты - Польша, Владислав IV

Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal

Техническая информация

  • Металл Золото
  • Вес 7,1 гр
  • Диаметр 34 мм
  • Гурт Гладкий

Описание

  • Страна Польша
  • Период Владислав IV
  • Номинал 2 дуката
  • Год 1642
  • Правитель Владислав IV (Король польский)
  • Монетный двор Гданьск
  • Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Донатив 2 дуката 1642 года "Гданьск" со знаком GR. Это золотая монета периода Владислава IV отчеканена на Гданьском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 407 проданному на аукционе Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal за 320000 PLN. Торги состоялись 19 марта 2021.

Сохранность
  • Все фирмы
  • Niemczyk (2)
  • WCN (1)
Польша 2 дуката 1642 GR "Гданьск" (Донатив) на аукционе Niemczyk - March 19, 2021
Польша 2 дуката 1642 GR "Гданьск" (Донатив) на аукционе Niemczyk - March 19, 2021
Продавец Niemczyk
Дата 19 марта 2021
Сохранность AU
Цена
82413 $
Цена в валюте аукциона 320000 PLN
Польша 2 дуката 1642 GR "Гданьск" (Донатив) на аукционе Niemczyk - October 18, 2013
Польша 2 дуката 1642 GR "Гданьск" (Донатив) на аукционе Niemczyk - October 18, 2013
Продавец Niemczyk
Дата 18 октября 2013
Сохранность VF
Цена
68885 $
Цена в валюте аукциона 210000 PLN
Продавец WCN
Дата 14 ноября 2009
Сохранность XF
Цена
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Где продать?

Для продажи 2 дуката 1642 "Гданьск" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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