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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Талер 1635 года II "Тип 1635-1636" (Польша, Владислав IV)

Аверс монеты - Талер 1635 года II "Тип 1635-1636" - цена серебряной монеты - Польша, Владислав IV Реверс монеты - Талер 1635 года II "Тип 1635-1636" - цена серебряной монеты - Польша, Владислав IV

Фотография: Poznański Dom Aukcyjny

Техническая информация

  • Металл Серебро
  • Вес 24,5 - 25,5 гр
  • Диаметр 43 - 44 мм
  • Гурт Гладкий

Описание

  • Страна Польша
  • Период Владислав IV
  • Номинал Талер
  • Год 1635
  • Правитель Владислав IV (Король польский)
  • Монетный двор Быдгощ
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (6)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Талер 1635 года со знаком II. Это серебряная монета периода Владислава IV отчеканена на быдгощском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 134 проданному на аукционе Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal за 150000 PLN. Торги состоялись 20 октября 2017.

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Польша Талер 1635 II на аукционе Niemczyk - March 19, 2021
Польша Талер 1635 II на аукционе Niemczyk - March 19, 2021
Продавец Niemczyk
Дата 19 марта 2021
Сохранность VF
Цена
20861 $
Цена в валюте аукциона 81000 PLN
Польша Талер 1635 II на аукционе Niemczyk - October 16, 2020
Польша Талер 1635 II на аукционе Niemczyk - October 16, 2020
Продавец Niemczyk
Дата 16 октября 2020
Сохранность XF
Цена
95 $
Цена в валюте аукциона 370 PLN
Польша Талер 1635 II на аукционе Poznański Dom Aukcyjny - September 21, 2019
Польша Талер 1635 II на аукционе Poznański Dom Aukcyjny - September 21, 2019
Продавец Poznański Dom Aukcyjny
Дата 21 сентября 2019
Сохранность UNC
Цена
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Польша Талер 1635 II на аукционе Niemczyk - October 20, 2017
Польша Талер 1635 II на аукционе Niemczyk - October 20, 2017
Продавец Niemczyk
Дата 20 октября 2017
Сохранность UNC
Цена
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Польша Талер 1635 II на аукционе Felix Schiessinger - September 14, 1930
Польша Талер 1635 II на аукционе Felix Schiessinger - September 14, 1930
Из коллекции Франкевича
Продавец Felix Schiessinger
Дата 14 сентября 1930
Сохранность XF
Цена
Польша Талер 1635 II на аукционе Otto Helbing - April 24, 1904
Польша Талер 1635 II на аукционе Otto Helbing - April 24, 1904
Из коллекции Хелминского
Продавец Otto Helbing
Дата 24 апреля 1904
Сохранность XF
Цена
******
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Где продать?

Для продажи Талер 1635 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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