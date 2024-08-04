Польша Период: 1506-2020 1506-2020
Талер 1635 года II "Тип 1635-1636" (Польша, Владислав IV)
Цены на аукционах (6)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты Талер 1635 года со знаком II. Это серебряная монета периода Владислава IV отчеканена на быдгощском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 134 проданному на аукционе Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal за 150000 PLN. Торги состоялись 20 октября 2017.
Сохранность
Прочие фильтры
- Все фирмы
- Felix Schiessinger (1)
- Niemczyk (3)
- Otto Helbing (1)
- Poznański Dom Aukcyjny (1)
Продавец Poznański Dom Aukcyjny
Дата 21 сентября 2019
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Niemczyk
Дата 20 октября 2017
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Где продать?
Для продажи Талер 1635 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
Популярные разделы
Категория
Год
Поиск