Талер 1635 года II "Тип 1635-1636" (Польша, Владислав IV)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Талер 1635 года со знаком II. Это серебряная монета периода Владислава IV отчеканена на быдгощском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 134 проданному на аукционе Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal за 150000 PLN. Торги состоялись 20 октября 2017.

Сохранность UNC (2) XF (3) VF (1) Прочие фильтры Монеты из коллекций (2)