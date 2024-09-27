Польша Период: 1506-2020 1506-2020
Талер 1636 года II "Гданьск". Дата над гербом (Польша, Владислав IV)
Разновидность: Дата над гербом
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Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты Талер 1636 года "Гданьск" со знаком II. Дата над гербом. Это серебряная монета периода Владислава IV отчеканена на Гданьском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 749 проданному на аукционе Rzeszowski Dom Aukcyjny за 55000 PLN. Торги состоялись 9 апреля 2022.
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