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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Талер 1636 года II "Гданьск". Дата над гербом (Польша, Владислав IV)

Разновидность: Дата над гербом

Аверс монеты - Талер 1636 года II "Гданьск" Дата над гербом - цена серебряной монеты - Польша, Владислав IV Реверс монеты - Талер 1636 года II "Гданьск" Дата над гербом - цена серебряной монеты - Польша, Владислав IV

Фотография: The New York Sale

Техническая информация

  • Металл Серебро
  • Вес 28,8 гр
  • Диаметр 45 - 46 мм
  • Гурт Гладкий

Описание

  • Страна Польша
  • Период Владислав IV
  • Номинал Талер
  • Год 1636
  • Правитель Владислав IV (Король польский)
  • Монетный двор Гданьск
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (1) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Талер 1636 года "Гданьск" со знаком II. Дата над гербом. Это серебряная монета периода Владислава IV отчеканена на Гданьском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 749 проданному на аукционе Rzeszowski Dom Aukcyjny за 55000 PLN. Торги состоялись 9 апреля 2022.

Сохранность
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Польша Талер 1636 II "Гданьск" на аукционе Rzeszowski DA - April 10, 2022
Польша Талер 1636 II "Гданьск" на аукционе Rzeszowski DA - April 10, 2022
Продавец Rzeszowski DA
Дата 10 апреля 2022
Сохранность VF
Цена
******
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Где продать?

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