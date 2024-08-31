Польша Период: 1506-2020 1506-2020
Талер 1644 года C DC "Без меча" (Польша, Владислав IV)
Цены на аукционах (4)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты Талер 1644 года "Без меча" со знаком C DC. Это серебряная монета периода Владислава IV отчеканена на Краковском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 86 проданному на аукционе Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal за 250000 PLN. Торги состоялись 14 мая 2011.
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Продавец Niemczyk
Дата 18 октября 2013
Сохранность VF
Цена
41331 $
Цена в валюте аукциона 126000 PLN
Где продать?
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