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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Талер 1644 года C DC "Без меча" (Польша, Владислав IV)

Аверс монеты - Талер 1644 года C DC "Без меча" - цена серебряной монеты - Польша, Владислав IV Реверс монеты - Талер 1644 года C DC "Без меча" - цена серебряной монеты - Польша, Владислав IV

Фотография: Fritz Rudolf Künker - Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • Металл Серебро
  • Вес 28,8 гр
  • Диаметр 42 - 44 мм
  • Гурт Гладкий

Описание

  • Страна Польша
  • Период Владислав IV
  • Номинал Талер
  • Год 1644
  • Правитель Владислав IV (Король польский)
  • Монетный двор Краков
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (4)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Талер 1644 года "Без меча" со знаком C DC. Это серебряная монета периода Владислава IV отчеканена на Краковском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 86 проданному на аукционе Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal за 250000 PLN. Торги состоялись 14 мая 2011.

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Польша Талер 1644 C DC "Без меча" на аукционе Künker - February 6, 2014
Продавец Künker
Дата 6 февраля 2014
Сохранность VF
Цена
Польша Талер 1644 C DC "Без меча" на аукционе Niemczyk - October 18, 2013
Польша Талер 1644 C DC "Без меча" на аукционе Niemczyk - October 18, 2013
Продавец Niemczyk
Дата 18 октября 2013
Сохранность VF
Цена
41331 $
Цена в валюте аукциона 126000 PLN
Польша Талер 1644 C DC "Без меча" на аукционе Niemczyk - May 14, 2011
Польша Талер 1644 C DC "Без меча" на аукционе Niemczyk - May 14, 2011
Продавец Niemczyk
Дата 14 мая 2011
Сохранность VF
Цена
89675 $
Цена в валюте аукциона 250000 PLN
Польша Талер 1644 C DC "Без меча" на аукционе Otto Helbing - April 24, 1904
Польша Талер 1644 C DC "Без меча" на аукционе Otto Helbing - April 24, 1904
Из коллекции Хелминского
Продавец Otto Helbing
Дата 24 апреля 1904
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

Для продажи Талер 1644 "Без меча" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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