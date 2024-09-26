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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Талер 1639 года II "Гданьск" (Польша, Владислав IV)

Аверс монеты - Талер 1639 года II "Гданьск" - цена серебряной монеты - Польша, Владислав IV Реверс монеты - Талер 1639 года II "Гданьск" - цена серебряной монеты - Польша, Владислав IV

Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal

Техническая информация

  • Металл Серебро
  • Вес 28,8 гр
  • Диаметр 44 - 45 мм
  • Гурт Гладкий

Описание

  • Страна Польша
  • Период Владислав IV
  • Номинал Талер
  • Год 1639
  • Правитель Владислав IV (Король польский)
  • Монетный двор Гданьск
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (4) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Талер 1639 года "Гданьск" со знаком II. Это серебряная монета периода Владислава IV отчеканена на Гданьском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2281 проданному на аукционе Classical Numismatic Group, LLC за 5500 USD. Торги состоялись 5 декабря 2000.

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Польша Талер 1639 II "Гданьск" на аукционе Niemczyk - October 2, 2015
Польша Талер 1639 II "Гданьск" на аукционе Niemczyk - October 2, 2015
Продавец Niemczyk
Дата 2 октября 2015
Сохранность VF
Цена
5013 $
Цена в валюте аукциона 19000 PLN
Польша Талер 1639 II "Гданьск" на аукционе Niemczyk - October 18, 2013
Польша Талер 1639 II "Гданьск" на аукционе Niemczyk - October 18, 2013
Продавец Niemczyk
Дата 18 октября 2013
Сохранность VF
Цена
3608 $
Цена в валюте аукциона 11000 PLN
Продавец WCN
Дата 9 июня 2001
Сохранность XF
Цена
Польша Талер 1639 II "Гданьск" на аукционе CNG - December 5, 2000
Польша Талер 1639 II "Гданьск" на аукционе CNG - December 5, 2000
Из коллекции Каролькевича
Продавец CNG
Дата 5 декабря 2000
Сохранность XF
Цена
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Где продать?

Для продажи Талер 1639 "Гданьск" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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