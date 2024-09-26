Талер 1639 года II "Гданьск" (Польша, Владислав IV)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Талер 1639 года "Гданьск" со знаком II. Это серебряная монета периода Владислава IV отчеканена на Гданьском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2281 проданному на аукционе Classical Numismatic Group, LLC за 5500 USD. Торги состоялись 5 декабря 2000.

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