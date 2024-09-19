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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Талер 1633 года II (Польша, Владислав IV)

Аверс монеты - Талер 1633 года II - цена серебряной монеты - Польша, Владислав IV Реверс монеты - Талер 1633 года II - цена серебряной монеты - Польша, Владислав IV

Фотография: Dom Aukcyjny Numimarket.pl

Техническая информация

  • Металл Серебро
  • Вес 28,8 гр
  • Диаметр 43 - 45 мм
  • Гурт Гладкий

Описание

  • Страна Польша
  • Период Владислав IV
  • Номинал Талер
  • Год 1633
  • Правитель Владислав IV (Король польский)
  • Монетный двор Быдгощ
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (89)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Талер 1633 года со знаком II. Это серебряная монета периода Владислава IV отчеканена на быдгощском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 493 проданному на аукционе MARCINIAK | DOM AUKCYJNY за 36000 PLN. Торги состоялись 3 октября 2020.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Польша Талер 1633 II на аукционе Numisbalt - May 12, 2024
Продавец Numisbalt
Дата 12 мая 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
2589 $
Цена в валюте аукциона 2400 EUR
Польша Талер 1633 II на аукционе Rzeszowski DA - April 22, 2024
Польша Талер 1633 II на аукционе Rzeszowski DA - April 22, 2024
Продавец Rzeszowski DA
Дата 22 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
3710 $
Цена в валюте аукциона 15000 PLN
Польша Талер 1633 II на аукционе Wójcicki - March 17, 2024
Польша Талер 1633 II на аукционе Wójcicki - March 17, 2024
Продавец Wójcicki
Дата 17 марта 2024
Сохранность VF
Цена
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Польша Талер 1633 II на аукционе MARCINIAK - February 8, 2024
Польша Талер 1633 II на аукционе MARCINIAK - February 8, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 8 февраля 2024
Сохранность VF
Цена
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Польша Талер 1633 II на аукционе Numisbalt - December 10, 2023
Продавец Numisbalt
Дата 10 декабря 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
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Польша Талер 1633 II на аукционе Numisbalt - December 10, 2023
Продавец Numisbalt
Дата 10 декабря 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
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Польша Талер 1633 II на аукционе Numision - November 25, 2023
Польша Талер 1633 II на аукционе Numision - November 25, 2023
Продавец Numision
Дата 25 ноября 2023
Сохранность XF
Цена
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Польша Талер 1633 II на аукционе Heritage - November 4, 2023
Продавец Heritage
Дата 4 ноября 2023
Сохранность AU50 NGC
Цена
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Польша Талер 1633 II на аукционе Niemczyk - September 15, 2023
Польша Талер 1633 II на аукционе Niemczyk - September 15, 2023
Продавец Niemczyk
Дата 15 сентября 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша Талер 1633 II на аукционе Nomisma - September 3, 2023
Продавец Nomisma
Дата 3 сентября 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша Талер 1633 II на аукционе Wójcicki - March 10, 2023
Польша Талер 1633 II на аукционе Wójcicki - March 10, 2023
Продавец Wójcicki
Дата 10 марта 2023
Сохранность MS62 NGC
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Польша Талер 1633 II на аукционе Universum Coins GmbH - February 23, 2023
Продавец Universum Coins GmbH
Дата 23 февраля 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша Талер 1633 II на аукционе Numision - December 10, 2022
Польша Талер 1633 II на аукционе Numision - December 10, 2022
Продавец Numision
Дата 10 декабря 2022
Сохранность XF
Цена
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Польша Талер 1633 II на аукционе COINSNET - December 4, 2022
Польша Талер 1633 II на аукционе COINSNET - December 4, 2022
Продавец COINSNET
Дата 4 декабря 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец WCN
Дата 19 ноября 2022
Сохранность VF
Цена
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Польша Талер 1633 II на аукционе Poznański Dom Aukcyjny - March 6, 2022
Польша Талер 1633 II на аукционе Poznański Dom Aukcyjny - March 6, 2022
Продавец Poznański Dom Aukcyjny
Дата 6 марта 2022
Сохранность VF
Цена
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Польша Талер 1633 II на аукционе Niemczyk - December 10, 2021
Польша Талер 1633 II на аукционе Niemczyk - December 10, 2021
Продавец Niemczyk
Дата 10 декабря 2021
Сохранность XF45 NGC
Цена
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Польша Талер 1633 II на аукционе Numimarket - November 10, 2021
Польша Талер 1633 II на аукционе Numimarket - November 10, 2021
Продавец Numimarket
Дата 10 ноября 2021
Сохранность VF
Цена
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Польша Талер 1633 II на аукционе Numimarket - November 10, 2021
Польша Талер 1633 II на аукционе Numimarket - November 10, 2021
Продавец Numimarket
Дата 10 ноября 2021
Сохранность VF
Цена
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Польша Талер 1633 II на аукционе Künker - October 1, 2021
Продавец Künker
Дата 1 октября 2021
Сохранность AU55 NGC
Цена
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Польша Талер 1633 II на аукционе Künker - July 1, 2021
Продавец Künker
Дата 1 июля 2021
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

Для продажи Талер 1633 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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