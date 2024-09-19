Польша Период: 1506-2020 1506-2020
Талер 1633 года II (Польша, Владислав IV)
Цены на аукционах (89)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты Талер 1633 года со знаком II. Это серебряная монета периода Владислава IV отчеканена на быдгощском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 493 проданному на аукционе MARCINIAK | DOM AUKCYJNY за 36000 PLN. Торги состоялись 3 октября 2020.
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Продавец Numisbalt
Дата 12 мая 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
2589 $
Цена в валюте аукциона 2400 EUR
Продавец Rzeszowski DA
Дата 22 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
3710 $
Цена в валюте аукциона 15000 PLN
Продавец Wójcicki
Дата 17 марта 2024
Сохранность VF
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 8 февраля 2024
Сохранность VF
Цена
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Продавец Numisbalt
Дата 10 декабря 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец Numisbalt
Дата 10 декабря 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец Numision
Дата 25 ноября 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Heritage
Дата 4 ноября 2023
Сохранность AU50 NGC
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 15 сентября 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец Nomisma
Дата 3 сентября 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец Wójcicki
Дата 10 марта 2023
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Продавец Universum Coins GmbH
Дата 23 февраля 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец Numision
Дата 10 декабря 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец COINSNET
Дата 4 декабря 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец Poznański Dom Aukcyjny
Дата 6 марта 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 10 декабря 2021
Сохранность XF45 NGC
Цена
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Продавец Numimarket
Дата 10 ноября 2021
Сохранность VF
Цена
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Продавец Numimarket
Дата 10 ноября 2021
Сохранность VF
Цена
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Продавец Künker
Дата 1 октября 2021
Сохранность AU55 NGC
Цена
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Где продать?
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