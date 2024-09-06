Польша Период: 1506-2020 1506-2020
Талер 1633 года II "Торунь" (Польша, Владислав IV)
Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal
Техническая информация
- Металл Серебро
- Вес 28,8 гр
- Диаметр 42 - 46 мм
- Гурт Гладкий
Описание
- Страна Польша
- Период Владислав IV
- Номинал Талер
- Год 1633
- Правитель Владислав IV (Король польский)
- Монетный двор Торунь
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (60)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты Талер 1633 года "Торунь" со знаком II. Это серебряная монета периода Владислава IV отчеканена на торуньском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 309 проданному на аукционе WDA - MiM за 88000 PLN. Торги состоялись 11 ноября 2020.
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- Wójcicki (3)
Продавец Numisbalt
Дата 12 мая 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
3236 $
Цена в валюте аукциона 3000 EUR
Продавец Künker
Дата 29 сентября 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец Numisbalt
Дата 14 мая 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец Frühwald
Дата 2 июля 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец Numisbalt
Дата 21 мая 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец Wójcicki
Дата 27 апреля 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец Poznański Dom Aukcyjny
Дата 5 декабря 2020
Сохранность XF
Цена
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Продавец WDA - MiM
Дата 11 ноября 2020
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 19 июня 2020
Сохранность VF
Цена
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Продавец Numis Poland
Дата 23 мая 2020
Сохранность VF
Цена
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Продавец Emporium Hamburg
Дата 24 апреля 2020
Сохранность VF
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 13 февраля 2020
Сохранность VF
Цена
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Продавец Reinhard Fischer
Дата 18 мая 2019
Сохранность VF
Цена
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Продавец Wójcicki
Дата 23 февраля 2019
Сохранность AU55 NGC
Цена
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Где продать?
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