Талер 1633 года II "Торунь" (Польша, Владислав IV)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Талер 1633 года "Торунь" со знаком II. Это серебряная монета периода Владислава IV отчеканена на торуньском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 309 проданному на аукционе WDA - MiM за 88000 PLN. Торги состоялись 11 ноября 2020.

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