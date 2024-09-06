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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Талер 1633 года II "Торунь" (Польша, Владислав IV)

Аверс монеты - Талер 1633 года II "Торунь" - цена серебряной монеты - Польша, Владислав IV Реверс монеты - Талер 1633 года II "Торунь" - цена серебряной монеты - Польша, Владислав IV

Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal

Техническая информация

  • Металл Серебро
  • Вес 28,8 гр
  • Диаметр 42 - 46 мм
  • Гурт Гладкий

Описание

  • Страна Польша
  • Период Владислав IV
  • Номинал Талер
  • Год 1633
  • Правитель Владислав IV (Король польский)
  • Монетный двор Торунь
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (60)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Талер 1633 года "Торунь" со знаком II. Это серебряная монета периода Владислава IV отчеканена на торуньском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 309 проданному на аукционе WDA - MiM за 88000 PLN. Торги состоялись 11 ноября 2020.

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Польша Талер 1633 II "Торунь" на аукционе Numisbalt - May 12, 2024
Продавец Numisbalt
Дата 12 мая 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
3236 $
Цена в валюте аукциона 3000 EUR
Польша Талер 1633 II "Торунь" на аукционе Wójcicki - March 17, 2024
Польша Талер 1633 II "Торунь" на аукционе Wójcicki - March 17, 2024
Продавец Wójcicki
Дата 17 марта 2024
Сохранность XF
Цена
5312 $
Цена в валюте аукциона 21000 PLN
Продавец WCN
Дата 18 ноября 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша Талер 1633 II "Торунь" на аукционе Künker - September 29, 2023
Продавец Künker
Дата 29 сентября 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша Талер 1633 II "Торунь" на аукционе Numisbalt - May 14, 2023
Продавец Numisbalt
Дата 14 мая 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец WCN
Дата 27 октября 2022
Сохранность VF
Цена
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Польша Талер 1633 II "Торунь" на аукционе Frühwald - July 2, 2022
Продавец Frühwald
Дата 2 июля 2022
Сохранность VF
Цена
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Польша Талер 1633 II "Торунь" на аукционе Numisbalt - May 21, 2022
Продавец Numisbalt
Дата 21 мая 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
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Польша Талер 1633 II "Торунь" на аукционе Wójcicki - April 27, 2022
Польша Талер 1633 II "Торунь" на аукционе Wójcicki - April 27, 2022
Продавец Wójcicki
Дата 27 апреля 2022
Сохранность VF
Цена
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Польша Талер 1633 II "Торунь" на аукционе Poznański Dom Aukcyjny - December 5, 2020
Польша Талер 1633 II "Торунь" на аукционе Poznański Dom Aukcyjny - December 5, 2020
Продавец Poznański Dom Aukcyjny
Дата 5 декабря 2020
Сохранность XF
Цена
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Продавец WCN
Дата 14 ноября 2020
Сохранность VF
Цена
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Польша Талер 1633 II "Торунь" на аукционе WDA - MiM - November 11, 2020
Польша Талер 1633 II "Торунь" на аукционе WDA - MiM - November 11, 2020
Продавец WDA - MiM
Дата 11 ноября 2020
Сохранность UNC
Цена
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Польша Талер 1633 II "Торунь" на аукционе Niemczyk - June 19, 2020
Польша Талер 1633 II "Торунь" на аукционе Niemczyk - June 19, 2020
Продавец Niemczyk
Дата 19 июня 2020
Сохранность VF
Цена
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Польша Талер 1633 II "Торунь" на аукционе Numis Poland - May 23, 2020
Польша Талер 1633 II "Торунь" на аукционе Numis Poland - May 23, 2020
Продавец Numis Poland
Дата 23 мая 2020
Сохранность VF
Цена
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Польша Талер 1633 II "Торунь" на аукционе Emporium Hamburg - April 24, 2020
Продавец Emporium Hamburg
Дата 24 апреля 2020
Сохранность VF
Цена
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Польша Талер 1633 II "Торунь" на аукционе MARCINIAK - February 13, 2020
Польша Талер 1633 II "Торунь" на аукционе MARCINIAK - February 13, 2020
Продавец MARCINIAK
Дата 13 февраля 2020
Сохранность VF
Цена
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Польша Талер 1633 II "Торунь" на аукционе Niemczyk - December 13, 2019
Польша Талер 1633 II "Торунь" на аукционе Niemczyk - December 13, 2019
Продавец Niemczyk
Дата 13 декабря 2019
Сохранность XF
Цена
Польша Талер 1633 II "Торунь" на аукционе SINCONA - May 22, 2019
Продавец SINCONA
Дата 22 мая 2019
Сохранность VF
Цена
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Польша Талер 1633 II "Торунь" на аукционе Reinhard Fischer - May 18, 2019
Продавец Reinhard Fischer
Дата 18 мая 2019
Сохранность VF
Цена
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Польша Талер 1633 II "Торунь" на аукционе Wójcicki - February 23, 2019
Польша Талер 1633 II "Торунь" на аукционе Wójcicki - February 23, 2019
Продавец Wójcicki
Дата 23 февраля 2019
Сохранность AU55 NGC
Цена
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Польша Талер 1633 II "Торунь" на аукционе Numis Poland - November 10, 2018
Польша Талер 1633 II "Торунь" на аукционе Numis Poland - November 10, 2018
Продавец Numis Poland
Дата 10 ноября 2018
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

Для продажи Талер 1633 "Торунь" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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