Талер 1634 года II (Польша, Владислав IV)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Талер 1634 года со знаком II. Это серебряная монета периода Владислава IV отчеканена на быдгощском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 33 проданному на аукционе Warszawskie Centrum Numizmatyczne за 32000 PLN. Торги состоялись 24 февраля 2012.

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