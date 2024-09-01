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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Талер 1634 года II (Польша, Владислав IV)

Аверс монеты - Талер 1634 года II - цена серебряной монеты - Польша, Владислав IV Реверс монеты - Талер 1634 года II - цена серебряной монеты - Польша, Владислав IV

Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal

Техническая информация

  • Металл Серебро
  • Вес 28,8 гр
  • Диаметр 43 - 45 мм
  • Гурт Гладкий

Описание

  • Страна Польша
  • Период Владислав IV
  • Номинал Талер
  • Год 1634
  • Правитель Владислав IV (Король польский)
  • Монетный двор Быдгощ
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (128)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Талер 1634 года со знаком II. Это серебряная монета периода Владислава IV отчеканена на быдгощском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 33 проданному на аукционе Warszawskie Centrum Numizmatyczne за 32000 PLN. Торги состоялись 24 февраля 2012.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Польша Талер 1634 II на аукционе Niemczyk - June 21, 2024
Польша Талер 1634 II на аукционе Niemczyk - June 21, 2024
Продавец Niemczyk
Дата 21 июня 2024
Сохранность VF
Цена
1856 $
Цена в валюте аукциона 7500 PLN
Польша Талер 1634 II на аукционе Niemczyk - June 21, 2024
Польша Талер 1634 II на аукционе Niemczyk - June 21, 2024
Продавец Niemczyk
Дата 21 июня 2024
Сохранность VF
Цена
1794 $
Цена в валюте аукциона 7250 PLN
Продавец WCN
Дата 6 июня 2024
Сохранность VF
Цена
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Польша Талер 1634 II на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Польша Талер 1634 II на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 13 июня 2024
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Польша Талер 1634 II на аукционе Numisbalt - May 12, 2024
Продавец Numisbalt
Дата 12 мая 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
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Польша Талер 1634 II на аукционе WAG - April 14, 2024
Продавец WAG
Дата 14 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
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Польша Талер 1634 II на аукционе Wójcicki - March 17, 2024
Польша Талер 1634 II на аукционе Wójcicki - March 17, 2024
Продавец Wójcicki
Дата 17 марта 2024
Сохранность AU
Цена
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Польша Талер 1634 II на аукционе Niemczyk - December 8, 2023
Польша Талер 1634 II на аукционе Niemczyk - December 8, 2023
Продавец Niemczyk
Дата 8 декабря 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша Талер 1634 II на аукционе Niemczyk - December 8, 2023
Польша Талер 1634 II на аукционе Niemczyk - December 8, 2023
Продавец Niemczyk
Дата 8 декабря 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша Талер 1634 II на аукционе Rzeszowski DA - November 12, 2023
Польша Талер 1634 II на аукционе Rzeszowski DA - November 12, 2023
Продавец Rzeszowski DA
Дата 12 ноября 2023
Сохранность AU55 NGC
Цена
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Польша Талер 1634 II на аукционе Wójcicki - October 7, 2023
Польша Талер 1634 II на аукционе Wójcicki - October 7, 2023
Продавец Wójcicki
Дата 7 октября 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша Талер 1634 II на аукционе Numisbalt - May 14, 2023
Продавец Numisbalt
Дата 14 мая 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
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Польша Талер 1634 II на аукционе Rzeszowski DA - April 23, 2023
Польша Талер 1634 II на аукционе Rzeszowski DA - April 23, 2023
Продавец Rzeszowski DA
Дата 23 апреля 2023
Сохранность UNC
Цена
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Польша Талер 1634 II на аукционе MARCINIAK - February 8, 2023
Польша Талер 1634 II на аукционе MARCINIAK - February 8, 2023
Продавец MARCINIAK
Дата 8 февраля 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша Талер 1634 II на аукционе COINSNET - December 4, 2022
Польша Талер 1634 II на аукционе COINSNET - December 4, 2022
Продавец COINSNET
Дата 4 декабря 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец WCN
Дата 19 ноября 2022
Сохранность VF
Цена
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Польша Талер 1634 II на аукционе Rzeszowski DA - November 13, 2022
Польша Талер 1634 II на аукционе Rzeszowski DA - November 13, 2022
Продавец Rzeszowski DA
Дата 13 ноября 2022
Сохранность XF
Цена
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Польша Талер 1634 II на аукционе Rzeszowski DA - November 13, 2022
Польша Талер 1634 II на аукционе Rzeszowski DA - November 13, 2022
Продавец Rzeszowski DA
Дата 13 ноября 2022
Сохранность XF
Цена
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Польша Талер 1634 II на аукционе MARCINIAK - October 13, 2022
Польша Талер 1634 II на аукционе MARCINIAK - October 13, 2022
Продавец MARCINIAK
Дата 13 октября 2022
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Польша Талер 1634 II на аукционе MARCINIAK - October 13, 2022
Польша Талер 1634 II на аукционе MARCINIAK - October 13, 2022
Продавец MARCINIAK
Дата 13 октября 2022
Сохранность VF
Цена
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Польша Талер 1634 II на аукционе Niemczyk - September 16, 2022
Польша Талер 1634 II на аукционе Niemczyk - September 16, 2022
Продавец Niemczyk
Дата 16 сентября 2022
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

Для продажи Талер 1634 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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