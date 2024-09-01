Польша Период: 1506-2020 1506-2020
Талер 1634 года II (Польша, Владислав IV)
Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal
Техническая информация
- Металл Серебро
- Вес 28,8 гр
- Диаметр 43 - 45 мм
- Гурт Гладкий
Описание
- Страна Польша
- Период Владислав IV
- Номинал Талер
- Год 1634
- Правитель Владислав IV (Король польский)
- Монетный двор Быдгощ
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (128)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты Талер 1634 года со знаком II. Это серебряная монета периода Владислава IV отчеканена на быдгощском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 33 проданному на аукционе Warszawskie Centrum Numizmatyczne за 32000 PLN. Торги состоялись 24 февраля 2012.
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Продавец MARCINIAK
Дата 13 июня 2024
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Продавец Numisbalt
Дата 12 мая 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец Wójcicki
Дата 17 марта 2024
Сохранность AU
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Продавец Niemczyk
Дата 8 декабря 2023
Сохранность VF
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Продавец Niemczyk
Дата 8 декабря 2023
Сохранность VF
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Продавец Rzeszowski DA
Дата 12 ноября 2023
Сохранность AU55 NGC
Цена
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Продавец Wójcicki
Дата 7 октября 2023
Сохранность VF
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Продавец Numisbalt
Дата 14 мая 2023
Сохранность Нет оценки
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Продавец Rzeszowski DA
Дата 23 апреля 2023
Сохранность UNC
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Продавец MARCINIAK
Дата 8 февраля 2023
Сохранность VF
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Продавец COINSNET
Дата 4 декабря 2022
Сохранность XF
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Продавец Rzeszowski DA
Дата 13 ноября 2022
Сохранность XF
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Продавец Rzeszowski DA
Дата 13 ноября 2022
Сохранность XF
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Продавец MARCINIAK
Дата 13 октября 2022
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 13 октября 2022
Сохранность VF
Цена
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