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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Талер 1648 года GR "Торунь" (Польша, Владислав IV)

Аверс монеты - Талер 1648 года GR "Торунь" - цена серебряной монеты - Польша, Владислав IV Реверс монеты - Талер 1648 года GR "Торунь" - цена серебряной монеты - Польша, Владислав IV

Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal

Техническая информация

  • Металл Серебро
  • Вес 28,8 гр
  • Диаметр 43 - 46 мм
  • Гурт Гладкий

Описание

  • Страна Польша
  • Период Владислав IV
  • Номинал Талер
  • Год 1648
  • Правитель Владислав IV (Король польский)
  • Монетный двор Торунь
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Талер 1648 года "Торунь" со знаком GR. Это серебряная монета периода Владислава IV отчеканена на торуньском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 618 проданному на аукционе Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal за 32000 PLN. Торги состоялись 11 декабря 2020.

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Польша Талер 1648 GR "Торунь" на аукционе Niemczyk - December 11, 2020
Польша Талер 1648 GR "Торунь" на аукционе Niemczyk - December 11, 2020
Продавец Niemczyk
Дата 11 декабря 2020
Сохранность XF45 NGC
Цена
8758 $
Цена в валюте аукциона 32000 PLN
Польша Талер 1648 GR "Торунь" на аукционе Niemczyk - May 23, 2014
Польша Талер 1648 GR "Торунь" на аукционе Niemczyk - May 23, 2014
Продавец Niemczyk
Дата 23 мая 2014
Сохранность VF
Цена
4923 $
Цена в валюте аукциона 15000 PLN
Польша Талер 1648 GR "Торунь" на аукционе CNG - December 5, 2000
Польша Талер 1648 GR "Торунь" на аукционе CNG - December 5, 2000
Из коллекции Каролькевича
Продавец CNG
Дата 5 декабря 2000
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

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