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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Монеты Польши 1648 года

Золотые монеты (Владислав IV)

Аверс
Реверс
10 дукатов (Португал) без года (1632-1648) Донатив
Средняя цена 97000 $
Продажи
0 3
Аверс
Реверс
7 дукатов без года (1632-1648) Донатив
Средняя цена 99000 $
Продажи
0 1
Аверс
Реверс
6 дукатов без года (1632-1648) Донатив
Средняя цена 53000 $
Продажи
0 3
Аверс
Реверс
Дукат 1648 GR Гданьск
Средняя цена 5500 $
Продажи
0 17
Аверс
Реверс
Дукат 1648 GR Торунь
Средняя цена 16000 $
Продажи
0 7

Золотые монеты (Ян II Казимир)

Аверс
Реверс
5 дукатов без года (1648-1668) GP
Средняя цена
Продажи
0 0
Аверс
Реверс
Полдуката без года (1648-1668) MW
Средняя цена
Продажи
0 5

Серебряные монеты (Владислав IV)

Аверс
Реверс
Талер 1648 GR Гданьск
Средняя цена 4300 $
Продажи
0 25
Аверс
Реверс
Талер 1648 GR Торунь
Средняя цена 6800 $
Продажи
0 3
Аверс
Реверс
Полталера без года (1633-1648) II
Средняя цена 12000 $
Продажи
0 2
Аверс
Реверс
Полталера без года (1633-1648)
Средняя цена
Продажи
0 8

Серебряные монеты (Ян II Казимир)

Аверс
Реверс
Шестак (6 грошей) без года (1648-1668) TLB Портрет с обводкой
Средняя цена 250 $
Продажи
0 7
Аверс
Реверс
Шестак (6 грошей) без года (1648-1668) AT Портрет с обводкой
Средняя цена 210 $
Продажи
0 8

Донативные монеты

Аверс
Реверс
7 дукатов без года (1632-1648) Донатив Гданьск
Средняя цена
Продажи
0 1
Аверс
Реверс
5 дукатов без года (1632-1648) GR Донатив Гданьск
Средняя цена 34000 $
Продажи
0 3
Аверс
Реверс
3 дуката 1648 GR Донатив Гданьск
Средняя цена
Продажи
0 2
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