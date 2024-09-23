Польша Период: 1506-2020 1506-2020
Талер 1648 года GR "Гданьск" (Польша, Владислав IV)
Цены на аукционах (25)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты Талер 1648 года "Гданьск" со знаком GR. Это серебряная монета периода Владислава IV отчеканена на Гданьском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2099 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 8000 EUR. Торги состоялись 28 сентября 2009.
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Продавец Niemczyk
Дата 10 декабря 2021
Сохранность VF
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 10 октября 2018
Сохранность XF
Цена
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Продавец Künker
Дата 26 сентября 2017
Сохранность VF
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 11 июня 2017
Сохранность VF
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 18 октября 2013
Сохранность VF
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 18 октября 2013
Сохранность VF
Цена
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Продавец Künker
Дата 15 марта 2012
Сохранность VF
Цена
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Продавец Künker
Дата 28 сентября 2009
Сохранность XF
Цена
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