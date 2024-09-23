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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Талер 1648 года GR "Гданьск" (Польша, Владислав IV)

Аверс монеты - Талер 1648 года GR "Гданьск" - цена серебряной монеты - Польша, Владислав IV Реверс монеты - Талер 1648 года GR "Гданьск" - цена серебряной монеты - Польша, Владислав IV

Фотография: Fritz Rudolf Künker - Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • Металл Серебро
  • Вес 28,8 гр
  • Диаметр 43 - 46 мм
  • Гурт Гладкий

Описание

  • Страна Польша
  • Период Владислав IV
  • Номинал Талер
  • Год 1648
  • Правитель Владислав IV (Король польский)
  • Монетный двор Гданьск
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (25)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Талер 1648 года "Гданьск" со знаком GR. Это серебряная монета периода Владислава IV отчеканена на Гданьском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2099 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 8000 EUR. Торги состоялись 28 сентября 2009.

Сохранность
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  • PDA & PGN (1)
  • WCN (14)
Польша Талер 1648 GR "Гданьск" на аукционе Niemczyk - June 21, 2024
Польша Талер 1648 GR "Гданьск" на аукционе Niemczyk - June 21, 2024
Продавец Niemczyk
Дата 21 июня 2024
Сохранность XF
Цена
4703 $
Цена в валюте аукциона 19000 PLN
Продавец WCN
Дата 19 ноября 2022
Сохранность VF
Цена
3735 $
Цена в валюте аукциона 17000 PLN
Польша Талер 1648 GR "Гданьск" на аукционе Niemczyk - December 10, 2021
Польша Талер 1648 GR "Гданьск" на аукционе Niemczyk - December 10, 2021
Продавец Niemczyk
Дата 10 декабря 2021
Сохранность VF
Цена
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Польша Талер 1648 GR "Гданьск" на аукционе MARCINIAK - October 10, 2018
Польша Талер 1648 GR "Гданьск" на аукционе MARCINIAK - October 10, 2018
Продавец MARCINIAK
Дата 10 октября 2018
Сохранность XF
Цена
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Польша Талер 1648 GR "Гданьск" на аукционе Künker - September 26, 2017
Продавец Künker
Дата 26 сентября 2017
Сохранность VF
Цена
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Польша Талер 1648 GR "Гданьск" на аукционе MARCINIAK - June 11, 2017
Польша Талер 1648 GR "Гданьск" на аукционе MARCINIAK - June 11, 2017
Продавец MARCINIAK
Дата 11 июня 2017
Сохранность VF
Цена
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Продавец WCN
Дата 14 мая 2016
Сохранность VF
Цена
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Польша Талер 1648 GR "Гданьск" на аукционе Niemczyk - October 18, 2013
Польша Талер 1648 GR "Гданьск" на аукционе Niemczyk - October 18, 2013
Продавец Niemczyk
Дата 18 октября 2013
Сохранность VF
Цена
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Польша Талер 1648 GR "Гданьск" на аукционе Niemczyk - October 18, 2013
Польша Талер 1648 GR "Гданьск" на аукционе Niemczyk - October 18, 2013
Продавец Niemczyk
Дата 18 октября 2013
Сохранность VF
Цена
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Польша Талер 1648 GR "Гданьск" на аукционе PDA & PGN - January 19, 2013
Продавец PDA & PGN
Дата 19 января 2013
Сохранность VF
Цена
Польша Талер 1648 GR "Гданьск" на аукционе Künker - March 15, 2012
Продавец Künker
Дата 15 марта 2012
Сохранность VF
Цена
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Продавец WCN
Дата 5 ноября 2011
Сохранность VF
Цена
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Продавец WCN
Дата 26 февраля 2011
Сохранность VF
Цена
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Польша Талер 1648 GR "Гданьск" на аукционе Künker - September 28, 2009
Продавец Künker
Дата 28 сентября 2009
Сохранность XF
Цена
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Продавец WCN
Дата 29 ноября 2008
Сохранность VF
Цена
Продавец WCN
Дата 31 мая 2008
Сохранность XF
Цена
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Продавец WCN
Дата 1 декабря 2007
Сохранность VF
Цена
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Продавец WCN
Дата 26 мая 2007
Сохранность VF
Цена
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Продавец WCN
Дата 10 июня 2006
Сохранность VF
Цена
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Продавец WCN
Дата 4 декабря 2004
Сохранность VF
Цена
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Польша Талер 1648 GR "Гданьск" на аукционе Gorny & Mosch - October 13, 2004
Продавец Gorny & Mosch
Дата 13 октября 2004
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

Для продажи Талер 1648 "Гданьск" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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