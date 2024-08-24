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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Шестак (6 грошей) без года (1648-1668) AT "Портрет с обводкой" (Польша, Ян II Казимир)

Аверс монеты - Шестак (6 грошей) без года (1648-1668) AT "Портрет с обводкой" - цена серебряной монеты - Польша, Ян II Казимир Реверс монеты - Шестак (6 грошей) без года (1648-1668) AT "Портрет с обводкой" - цена серебряной монеты - Польша, Ян II Казимир

Фотография: Rzeszowski Dom Aukcyjny

Техническая информация

  • Металл Серебро
  • Вес 3,8 гр
  • Диаметр 25 - 26 мм
  • Гурт Гладкий

Описание

  • Страна Польша
  • Период Ян II Казимир
  • Номинал Шестак (6 грошей)
  • Год без года (1648-1668)
  • Правитель Ян II Казимир (Король польский)
  • Монетный двор Краков, Львов
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (8) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Шестак (6 грошей) без года (1648-1668) года "Портрет с обводкой" со знаком AT. Это серебряная монета периода Яна II Казимира отчеканена на Краковском, львовском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1291 проданному на аукционе Rzeszowski Dom Aukcyjny за 1600 PLN. Торги состоялись 9 ноября 2019.

Сохранность
  • Все фирмы
  • MARCINIAK (1)
  • Numimarket (1)
  • Rzeszowski DA (2)
  • WDA - MiM (4)
Польша Шестак (6 грошей) без года (1648-1668) AT "Портрет с обводкой" на аукционе WDA - MiM - April 26, 2024
Польша Шестак (6 грошей) без года (1648-1668) AT "Портрет с обводкой" на аукционе WDA - MiM - April 26, 2024
Продавец WDA - MiM
Дата 26 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
174 $
Цена в валюте аукциона 700 PLN
Польша Шестак (6 грошей) без года (1648-1668) AT "Портрет с обводкой" на аукционе Numimarket - April 16, 2024
Польша Шестак (6 грошей) без года (1648-1668) AT "Портрет с обводкой" на аукционе Numimarket - April 16, 2024
Продавец Numimarket
Дата 16 апреля 2024
Сохранность VF
Цена
247 $
Цена в валюте аукциона 1000 PLN
Польша Шестак (6 грошей) без года (1648-1668) AT "Портрет с обводкой" на аукционе Rzeszowski DA - September 16, 2023
Польша Шестак (6 грошей) без года (1648-1668) AT "Портрет с обводкой" на аукционе Rzeszowski DA - September 16, 2023
Продавец Rzeszowski DA
Дата 16 сентября 2023
Сохранность VF
Цена
******
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Польша Шестак (6 грошей) без года (1648-1668) AT "Портрет с обводкой" на аукционе WDA - MiM - April 5, 2023
Польша Шестак (6 грошей) без года (1648-1668) AT "Портрет с обводкой" на аукционе WDA - MiM - April 5, 2023
Продавец WDA - MiM
Дата 5 апреля 2023
Сохранность F
Цена
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Польша Шестак (6 грошей) без года (1648-1668) AT "Портрет с обводкой" на аукционе WDA - MiM - December 28, 2022
Польша Шестак (6 грошей) без года (1648-1668) AT "Портрет с обводкой" на аукционе WDA - MiM - December 28, 2022
Продавец WDA - MiM
Дата 28 декабря 2022
Сохранность VF
Цена
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Польша Шестак (6 грошей) без года (1648-1668) AT "Портрет с обводкой" на аукционе WDA - MiM - May 28, 2022
Польша Шестак (6 грошей) без года (1648-1668) AT "Портрет с обводкой" на аукционе WDA - MiM - May 28, 2022
Продавец WDA - MiM
Дата 28 мая 2022
Сохранность F
Цена
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Польша Шестак (6 грошей) без года (1648-1668) AT "Портрет с обводкой" на аукционе MARCINIAK - February 10, 2022
Польша Шестак (6 грошей) без года (1648-1668) AT "Портрет с обводкой" на аукционе MARCINIAK - February 10, 2022
Продавец MARCINIAK
Дата 10 февраля 2022
Сохранность F
Цена
******
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Польша Шестак (6 грошей) без года (1648-1668) AT "Портрет с обводкой" на аукционе Rzeszowski DA - November 10, 2019
Польша Шестак (6 грошей) без года (1648-1668) AT "Портрет с обводкой" на аукционе Rzeszowski DA - November 10, 2019
Продавец Rzeszowski DA
Дата 10 ноября 2019
Сохранность XF
Цена
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Где продать?

Для продажи Шестак (6 грошей) 1648 "Портрет с обводкой" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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