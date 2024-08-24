Шестак (6 грошей) без года (1648-1668) AT "Портрет с обводкой" (Польша, Ян II Казимир)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Шестак (6 грошей) без года (1648-1668) года "Портрет с обводкой" со знаком AT. Это серебряная монета периода Яна II Казимира отчеканена на Краковском, львовском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1291 проданному на аукционе Rzeszowski Dom Aukcyjny за 1600 PLN. Торги состоялись 9 ноября 2019.

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