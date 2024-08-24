Польша Период: 1506-2020 1506-2020
Шестак (6 грошей) без года (1648-1668) AT "Портрет с обводкой" (Польша, Ян II Казимир)
Фотография: Rzeszowski Dom Aukcyjny
Техническая информация
- Металл Серебро
- Вес 3,8 гр
- Диаметр 25 - 26 мм
- Гурт Гладкий
Описание
- Страна Польша
- Период Ян II Казимир
- Номинал Шестак (6 грошей)
- Год без года (1648-1668)
- Правитель Ян II Казимир (Король польский)
- Монетный двор Краков, Львов
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (8) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты Шестак (6 грошей) без года (1648-1668) года "Портрет с обводкой" со знаком AT. Это серебряная монета периода Яна II Казимира отчеканена на Краковском, львовском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1291 проданному на аукционе Rzeszowski Dom Aukcyjny за 1600 PLN. Торги состоялись 9 ноября 2019.
Сохранность
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Продавец Rzeszowski DA
Дата 16 сентября 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец WDA - MiM
Дата 5 апреля 2023
Сохранность F
Цена
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Продавец WDA - MiM
Дата 28 декабря 2022
Сохранность VF
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Продавец WDA - MiM
Дата 28 мая 2022
Сохранность F
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 10 февраля 2022
Сохранность F
Цена
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