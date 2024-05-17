Rzeszowski Dom Aukcyjny
Описание фирмы
- Название Rzeszowski Dom Aukcyjny
- Страна Польша
- Год основания
- Статус Действующая организация
- Официальная страница https://rzeszowskidomaukcyjny.pl/
Офис в Жешуве
- Страна Польша
- Город Жешув
- Адрес ul. 3-go Maja, 13
- Телефон +48530972262
- Email aukcje@rzeszowskidomaukcyjny.pl
Аукционы
Обложка Дата Описание Лотов Сумма продаж
26 апреля 2025 27 апреля 2025 Aukcja 22 2707 Торги открыты
25 января 2025 28 января 2025 Aukcja 21 4414 390,823 $
9 ноября 2024 10 ноября 2024 Aukcja 20 1575 446,558 $
7 сентября 2024 14 сентября 2024 19 Aukcja 6495 582,952 $
16 июня 2024 18 Aukcja 407 145,038 $
19 апреля 2024 22 апреля 2024 17 Aukcja 3637 746,636 $
13 января 2024 18 января 2024 16 Aukcja 4668 337,350 $
11 ноября 2023 12 ноября 2023 15 Aukcja 1818 670,197 $
9 сентября 2023 16 сентября 2023 14 Aukcja 7187 547,506 $
2 июня 2023 3 июня 2023 13 Aukcja - Biżuteria Zegarki Sztuka Pocztówki 1036 67,003 $
22 апреля 2023 23 апреля 2023 12 Aukcja 2542 551,892 $
21 января 2023 26 января 2023 11 Aukcja 5419 337,926 $
12 ноября 2022 13 ноября 2022 Aukcja 10 - Stacjonarna Grand Hotel Rzeszów 1478 680,993 $
10 сентября 2022 15 сентября 2022 E-Aukcja 11 5000 333,976 $
22 мая 2022 26 мая 2022 E-Aukcja 10 4500 292,584 $
9 апреля 2022 10 апреля 2022 IX Aukcja 2286 624,953 $
8 января 2022 12 января 2022 E-Aukcja 9 4250 357,716 $
20 ноября 2021 21 ноября 2021 VIII Aukcja RDA (20-21 listopada) 1336 532,266 $
12 сентября 2021 15 сентября 2021 E-Aukcja 8 (12-15 września) 3374 312,417 $
20 июня 2021 22 июня 2021 E-Aukcja 7 (20-22 czerwca) 2545 180,469 $